Exclusiv. Dezvăluiri despre Emil Constantinescu. Momentul istoric în care fostul președinte s-a retras din politică

După revoluție, în 1992, Ticu Alexe și-a deschis propria firmă de producție video, iar în 1996 a fost chemat să lucreze pentru candidatul CDR la prezidențiale, Emil Constantinescu. Ulterior, i s-a propus să lucreze la Cotroceni, pe un post de consilier, dar a refuzat.

„Am ajuns în 1996 (să lucreze pentru Emil Constantinescu – n. red.) chemat de o firmă de publicitate, Multimedia. Făcusem niște filmări cu unii cu alții și mi-au spus că vor să le fac un film pentru lansarea unei bănci. Am făcut filmările respective pentru un film de prezentare de 8-10 minute, numai că la lansare s-a dat peste cap programul și filmul nu a mai fost proiectat. Nu am mai primit banii și șefii de la Multimedia m-au chemat să filmez campania președintelui Constantinescu din 1996. Întâmplarea a făcut că înainte cu un an înainte am fost chemat de Grupul de Dialog Social la sfințirea mănăstirii Sâmbăta. Era PSD-ul la putere, aveau angajat elicopter”, a povestit operatorul video în podcastul EVZ Play, realizat de Robert Turcescu.

Amintirile lui Ticu Alexe despre fostul președinte al României, Emil Constantinescu

În 2000, Ticu Alexe a fost cel care a filmat celebra înregistrare prin care Emil Constantinescu a renunțat la o nouă candidatură. Când l-a auzit vorbind, spune că nu a știut ce să creadă și a oprit camera video. Ulterior, la cererea președintelui a reluat înregistrarea, iar caseta a ajuns al TVR. El a precizat că, în discurs, Emil Constantinescu nu a spus niciodată că ar fi fost învins de Securitate.

„Nimeni nu știa ce a vrut să spună Constantinescu când a făcut declarația în 2000 (când și-a anunțat retragerea – n. red.) Eu am fost primul chemat, mi s-a spus că avem de înregistrat un material. Am intrat în cabinet, în momentul în care am pornit înregistrarea, am crezut că nu aud bine, și am oprit camera. Domnul președinte m-a întrebat de ce am oprit-o. Mesajul nu era citit de pe prompter. Am pornit camera și și-a reluat discursul. Constantinescu m-a trimis să fac câte o copie și să o trimit la fiecare televiziune. Nu toate televiziunile au dat discursul respectiv, TVR-ul l-a dat de câteva ori. Președintele Constantinescu nu a spus niciodată că a fost învins de securitate”, a spus Ticu Alexe.

Despre Constantinescu are doar lucruri bune de spus, precizând că i-a fost destul de apropiat. Ticu Alexe spune că a lucrat din considerație pentru fostul președinte și din admirație.

„Președintele Constantinescu a fost supus unor presiuni din partea partidelor. Părerea mea despre dumnealui este formată pe parcursul celor 4 ani pe care i-am stat lângă el, niciodată nu l-am auzit pe domnul Constantinescu să spună ceva de care să îi fie jenă sau rușine. Am fost un om apropiat lui, pentru că eu făceam totul din admirație pentru dumnealui. După ce s-a terminat campania electorală am luat banii de la staff-ul de campaniei și mi-am văzut de treabă. Nu am vrut să intru în grupul de consilieri, chiar dacă Constantinescu m-a invitat. Eu începusem să lucrez cu PRO TV, nu puteam intra în politică pentru că era conflict de interese”, a explicat operatorul.

„A primit o infuzie de oameni care s-au dovedit a fi cârtițe în PNȚCD”

În acest context, jurnalistul Dan Andronic a atras atenția că gestul lui Emil Constantinescu, care s-a retras a dus la îngroparea PNȚCD, care nu a mai reușit să treacă pragul electoral. Totodată, a mai spus el, Constantinescu a fost desemnat candidat din partea CDR de Corneliu Coposu.

Ticu Alexe a precizat că pe lângă mandatul de candidat CDR, Emil Constantinescu a trebuit să preia și o serie de oameni care s-au dovedit cârtițe în PNȚCD. Drept care nu este de acord că fostul președinte a distrus PNȚCD

„Constantinescu a fost un președinte al tuturor românilor, și al celor care l-au votat, și al celor care nu l-au votat, așa trebuie să fie un președinte. (…) Pe lângă asta, Constantinescu a primit o infuzie de oameni care s-au dovedit a fi cârtițe în PNȚCD, nu președintele Constantinescu a distrus partidul, poate s-a destrămat pentru că asta era tema inițială și asta se voia. Dacă se producea și proiectul președintelui Constantinescu era preluat din prima, și dacă domnul guvernator nu se lungea atât, ba că vrea, ba că nu vrea. Și dacă domnul Valeriu Stoica nu venea să propună spargerea convenției, și dacă, și dacă…

Mi s-a întâmplat odată să nu înțeleg ce a vrut să zică președintele Constantinescu. Nu am fost plătit sau angajat niciodată pentru munca pe care o făceam pentru el, pentru Palatul Cotroceni, și până la urmă pentru România. Eu lucram cu PROTV-ul, dar mă duceam când era nevoie să lucrez cu dumnealui. Când era nevoie în România, trimiteam un camerman angajat la mine. Când era vorba de ceva extern mă duceam eu, mi-au făcut pașaport diplomatic pentru că eu mergeam cu toată presa”, a relatat Ticu Alexe.

El a negat că acțiunile președintelui Constantinescu ar fi fost concepute și regizate la Pro TV, de Adrian Sârbu. Ticu Alexe a afirmat că a fost singurul care i-a stat alături lui Constantinescu din prima și până în ultima zi, lucrând pentru imaginea acestuia: „Nu este adevărat, eu am fost din prima și până în ultima zi din mandatul lui Constantinescu lângă el. Sârbu nu avea o influență asupra președintelui Constantinescu, nici măcar doamna Zoe Petre nu avea”.

Ulterior, a povestit, s-a ocupat de firma sa de producție și a ajuns una dintre cele mai bine cotate de pe piață. Mai ales, că a precizat se pricepe foarte bine la transmisii live, meserie pe care a deprins-o, în special, de la fostul director tehnic de la PRO TV, George Iliescu.