MediaSind cere demisia producătorului general al TVR, după ce Monica Pop a fost exclusă din juriul emisiunii „Rivalii”

Medicul Monica Pop a fost exclusă din juriul emisiunii Rivalii, în urma unei dispoziții a producătorului general al TVR Ramona Săseanu.

Din acest motiv, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – filiala MediaSind TVR amintește de solicitarea făcută președintelui-director general al SRTV, Dan Cristian Turturică, aceea de a o demite pe Ramona Săseanu din funcția de producător general. Mai mult, MediaSind TVR cere convocarea în regim de urgență a comisiei de cercetare disciplinară, mai ales că faptele acesteia ar fi incompatibile cu „calitatea de angajat într-o instituție publică de presă”.

„După umilirea angajaților care nu sunt membri în sindicatul de casă al conducerii Societății Române de Televiziune, iată că acum sunt umiliți de către producătorul general Ramona Săseanu și invitații realizatorilor care fac parte din MediaSind TVR. Aceasta a continuat seria hărțuirilor membrilor MediaSind prin eliminarea invitaților programați în emisiunile realizate de către aceștia. Este cazul membrei Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, realizatoarea TV Marina Almășan, care a fost anunțată cu o zi înainte de filmări că din dispoziția producătorului general Ramona Săseanu, invitata emisiunii în calitate de președinte al juriului, prof. univ. dr. Monica Pop, nu are ce să caute în emisiunea de divertisment Rivalii.

Iar motivele respingerii colaboratoarei TV sunt halucinante, după cum confirmă cunoscutul medic: că ar fi catalogată de conducerea TVR antivaccinistă, că ar fi o colaboratoare permanentă a posturilor de scandal Antena 3 și România TV și că ar fi o susținătoare a PSD! În sesizarea transmisă președintelui SRJ MediaSind, această indică și autoarea abuzului, în persoana Ramonei Săseanu, producătorul general al SRTV”, au acuzat cei de la filiala MediaSind TVR.

Ce spunea Monica Pop

Medicul Monica Pop a transmis o scrisoare președintelui MediaSind Cristi Godinac, context în care acuza că cei de la TVR au comis o mare nedreptate, dar și un act de cenzură.

„Doresc să vă aduc la cunostință un fapt reprobabil și foarte umilitor, pe care eu și toți cei care au aflat îl consideră un mare abuz de putere și un act nepermis și incredibil de cenzură, după câte știu este un fapt fără precedent în media post-revolutionară. Încă din luna august a.c am discutat și acceptat propunerea doamnei Marina Almășan de a fi președinta juriului în emisiunea Rivalii. Am discutat amănunte, am trimis datele pentru contract, am perfectat detaliile, urmînd că în ziua de marți, 4.10.2022, la ora 12,30, să fiu prezentă la TVR pentru începerea filmărilor, lucru pe care l-am confirmat luni telefonic.

În după-amiază aceleiași zile m-a sunat, consternată, doamna Almășan care, foarte jenată, mi-a comunicat că a fost chemată la conducere și i s-a spus că eu nu sunt dorită și că nu mai trebuie să fac parte din acest juriu. Repet, domnule Președinte, luni, în ziua de dinainte de începerea filmărilor. Am participat cu succes la multe emisiuni în TVR și nu am crezut că mai există oameni în conducere care pot exercita un asemenea grad înjositor de cenzură, dusă la extrem! Nu am mai auzit ca vreodată producătorului să-i fie interzis invitatul pe care și-l dorește la niciun post TV, inclusiv la cele private. Cred că autorul acestui gest reprobabil, care aduce mari prejudicii TVR este doamna producător general!”, a acuzat Monica Pop, conform unui comunicat al MediaSind.