Una ziceți, alta fumați!

Dar iată că alegerile din Ungaria au trecut, domnul Orbán le-a câștigat – dar poziția sa, favorabilă Regimului Putin, a continuat să stârnească mari nedumeriri. În acest context, pentru a răspunde curiozității publicului român, am publicat în Evenimentul Istoric un articol intitulat OPERAȚIUNEA TRUST. Explicam, din câte știu în premieră pentru mass media din România, un procedeu elaborat acum un secol de CEKA, Securitatea lui Lenin: infiltrarea unui agent în fruntea organizațiilor de Opoziție, pentru a le distruge din interior. După care am oferit mai multe exemple concrete de TRUST – evocând în final controversele legate de domnul Viktor Orbán:

„Evoluția guvernării Orbán spre un ”iliberalism” de factură putinistă s-a accentuat după invadarea și anexarea Crimeii de către regimul de la Moscova (2014). Corolarul a fost, în martie 2015, izbucnirea scandalului Simicska – după numele avertizorului de integritate care l-a denunțat pe dl. Viktor Orbán drept ”cârtiță”, cu trecut de agent al Securității comuniste ungare.

Concret, la 8 martie 2015, Lajos Simicska, vechi prieten al lui Viktor Orbán, a dat un interviu ziarului online MANDINER. Acesta a relatat că, în 1981, s-a împrietenit cu Viktor Orbán în timp ce amândoi își satisfăceau serviciul militar obligatoriu (aspect care era deja cunoscut). Într-una din zile, unul dintre ofițerii din comanda unității l-a chemat pe Simicska în biroul său și i-a arătat un voluminos dosar cu rapoarte informative despre el. Și i-a pus în vedere să se liniștească, dacă vrea să urmeze cursurile universității la care fusese admis (procedeu cunoscut ca ”avertizare”). Analizând situația, Lajos Simicska i-a recunoscut pe câțiva dintre cei care dăduseră declarații contra sa, dar „A fost unul care a venit din proprie inițiativă și mi-a spus: «Uite, Lajos, a trebuit să dau declarații despre tine». I-am zis celui în cauză că nu mă supăr pe el și sunt bucuros că a venit să-mi zică. Iar pe viitor ne vom gândi împreună ce va raporta despre mine. Cred că vă dați seama despre cine vorbesc: Viktor Orbán.”

În opinia domnului Simicska, notele informative date de Viktor Orbán se află în prezent la Moscova, având în vedere gradul de subordonare al Securității comuniste ungare față de regimul sovietic. Deci, în opinia sa, Vladimir Putin are dovezile că Viktor Orbán este fost informator, ceea ce-i conferă ascendent asupra liderului ungur (procedeu cunoscut, se numește COMPROMAT) și explică evoluția sa pro-Putin, în timpul și după Criza Crimeii.”

Deși aspectele sunt binecunoscute în Ungaria, ele au constituit o surpriză pentru publicul din România. Ca urmare, am fost contactat de domnul Romeo Couți, realizator de programe la TVR Cluj, cu propunerea de a acorda un interviu în emisiunea dânsului, ”Reporter Special”. Am reiterat, în emisiune, cele afirmate anterior în articolul din Evenimentul Istoric:

„Viktor Orbán a devenit din ce în ce mai controversat din 2012 încoace. Există știri de presă care nu au fost negate, că liderii Uniunii Europene nu mai discută chestiuni sensibile de față cu dânsul, fiindcă știu că acestea ajung la Moscova. De fapt, cum să vă spun eu, problemele domnului Orbán datează din 2012. Noi aici nu ne propunem nici să descoperim agenți ruși, nici să facem munca contraspionajului și cu atât mai puțin să ne băgăm în chestiunile interne ale contraspionajului unui stat aliat, cum este Ungaria. Dar nu putem să nu prezentăm publicului român o serie de controverse care au fost legate de domnul Orbán și cărora domnul Orbán nu le-a dat niciun răspuns clar până astăzi. Spre exemplu, în 2012, publicația ungară Kuruc.info a publicat mai multe documente din arhivele fostului serviciu de informații comunist din Ungaria. Printre aceste documente sunt și unele scrise chiar de mâna domnului Orbán și mai este și o notă din 23 iunie 1989, cât de poate de oficială, cu număr de înregistrare, provenită în mod oficial din arhivele comuniste, în care domnul Viktor Orbán, născut la 31 ianuarie 1963 la Szekesfehervar, este identificat ca persoană de încredere cu criptonimul ”Gyori Gabor”, urmează semnătura locotenentului care a elaborat materialul și este o recunoaștere cât se poate de fățișă a fostei securități ungare, că domnul Orbán a făcut parte din dispozitivul informativ secret al acestei instituții.

Până acum nu știm ca domnul Orbán să fi dat un răspuns la aceste acuze. A urmat evident scandalul din 2015, care este puțin mai cunoscut. Unul dintre colegii săi de armată, Lajos Simicska, a dat un interviu ziarului online MANDINER. În acest interviu, el a relatat clar că Viktor Orbán, în decursul stagiului militar era informator al organelor de securitate militare ale Ungariei comuniste, lucru pe care domnul Orbán l-a și recunoscut de față cu domnul Simicska în 1983. (…) Eu ce pot să vă spun? Domnul Orbán a fost chemat în fața Comisiei Parlamentare atunci în 2015 și a refuzat să se prezinte. Lucrurile au rămas efectiv în suspans, dar evoluția ulterioară a domnului Orbán lasă multe semne de întrebare. Semnele de întrebare derivă din faptul că toate aceste note olografe, toată documentarea sa ca eventuală persoană de încredere, adică agent al securității comuniste ungare, au ajuns cu siguranță în copie și la Moscova. Dânsul ar putea să acționeze deci, sub presiunea unui compromat, a existenței unor materiale compromițătoare la Moscova, în ceea ce-l privește.”

Emisiunea era programată la difuzare la TVR Cluj pentru data de 5 iunie 2022. Dar, pe 2 iunie, a început scandalul la nivel european: Michael Gahler, europarlamentar și purtător de cuvânt al Partidului Popular European (PPE) pentru afaceri externe, a lansat critici dure la adresa premierului maghiar Viktor Orbán: ”Orban îl protejează pe Patriarhul Kiril de sancționarea de către UE. Kiril binecuvântează crimele de război pe care dictatorul rus le ordonă în Ucraina. Să vă fie rușine! Într-o zi va fi dezvăluit kompromat-ul prin care rușii vă țin supuși. Ce rușine pentru Ungaria, o țară iubitoare de libertate!”, a scris oficialul german pe contul său de Twitter.

Singura diferență dintre declarația oficialului german și cele publicate de mine, cu o lună mai-nainte, în Evenimentul Istoric e că eu am scris compromat – dânsul, kompromat. Efectul imediat a fost o încercare de mușamalizare a scandalului Orbán, astfel încât publicul din România să nu afle de controversele stârnite la nivelul Parlamentului European. Mușamalizare prin cenzură! O anume Laura Pașca, persoană cu atribuții tehnice (iar nu editoriale) la TVR Cluj, mi-a trimis prin realizator o listă de observații, cerându-mi ”să aduc dovezi” pentru cele afirmate. Am replicat citând surse de presă mainstream, verificabile, precum Bloomberg sau Associated Press, și arătând iar documentele evocate sunt publice și emise de structuri oficiale ale Statului ungar, cazul Simicska regăsindu-se chiar pe Wikipedia, cu bibliografia de rigoare. Ce era să mai aduc, o adeverință de la FSB că dl. Orbán are Dosar de Rețea la dânșii?

Replica a fost brutală: interzicerea interviului, deși niciunde nu apare, printre atribuțiunile doamnei Pașca, și funcția de cenzor. Sprijinit de MEDIASIND, de Evenimentul Zilei și de câteva ziare clujene, am protestat împotriva acestui act arbitrar de încălcare a dreptului meu constituțional la libertatea de opinie și de negare a libertății presei, solicitând TVR Cluj dobândirea, contra cost, a drepturilor de proprietate intelectuală asupra emisiunii, pentru a o difuza cu titlu gratuit, prin Internet.

Cazul a ajuns în atenția Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din cadrul Parlamentului României, moment în care conducerea SRTv, în persoana domnului Președinte-Director General Dan Cristian Turturică, a luat decizia – corectă! – ca acea ediție din emisiunea ”Reporter Special” să fie transmisă canalului TVR3, în vederea evaluării și difuzării. Fiind evaluată pozitiv de către cei trei redactori cu atribuții editoriale ai TVR3, emisiunea a fost inclusă în program, pentru 5 iulie 2022, orele 17.30:

La ora cuvenită, m-am așezat în fața televizorului. Surpriză totală: a fost difuzat alt episod al emisiunii ”Reporter Special”. Cerând lămuriri, am aflat că în dimineața de 5 iulie a.c., Directorul de canal, domnul Tudor Barbu, a primit un telefon de la domnului Președinte-Director General, Dan Cristian Turturică, care i-a cerut să scoată urgent din grilă interviul cu Tudor Păcuraru. În mediul angajaților TVR3 se comentează că această a doua decizie de cenzură a fost adoptată la cerea expresă a UDMR.

Așa o fi? N-o fi așa? Preocupat de această dilemă, mi-a alunecat degetul pe telecomandă și am apucat ultima parte a conferinței de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis. Și dânsul grăia astfel: „Libertatea presei, independența justiției sunt elemente de bază ale democrației. Cred în ele, le-am promovat și am reușit să ajungem în acest punct în care putem să spunem că presa este liberă.”

Nu zău, domnule Președinte, în România presa e liberă, dar partidele politice cenzurează prin telefon grila de programe a Televiziunii Naționale? Mie mi se pare, domnule Președinte, că – vorba proverbului – una ziceți și cu totul alta fumați!

Tudor Păcuraru, Jurnalist cenzurat