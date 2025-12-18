Exclusiv. Gheorghe Gheorghiu, sacrificii de neimaginat pentru muzică. A suferit în tăcere

Exclusiv. Gheorghe Gheorghiu, unul dintre cei mai iubiți artiști ai muzicii românești, a trecut printr-o perioadă de schimbări semnificative în viața sa personală și profesională. După ani întregi petrecuți între România și Statele Unite, artistul a reușit în sfârșit să își găsească echilibrul și să se bucure de momente de calitate alături de cei dragi.

„Sunt foarte fericit că am reușit să fiu în România aproape tot anul curent, după mai bine de zece ani în care am făcut naveta în Statele Unite. Am avut timp să rezolv o mulțime de proiecte: administrative, să fac curs mai multor participări la evenimente concertistice, să mă ocup de gala aniversară (50 de ani de carieră), dar și mai mult timp petrecut alături de prietenii mei dragi.

Artistul a declarat că este foarte atent la sănătate și că se roagă la Dumnezeu să îi dea ocazie să urce cât mai mult timp pe scenă și să se bucure de momentele frumoase alături de cei dragi.

„Mă rog ca planurile mele să fie și pe placul Celui de Sus. În primul rând, mă concentrez pe sănătate. Recunosc, cea mai mare temere a mea este să nu mai pot cânta. Muzica mi-a definit viața, iar gândul că acest dar ar dispărea este, pentru mine, un mare coșmar. De aceea, fac tot ce pot pentru a-mi menține sănătatea, pentru a fi prezent pe scenă în continuare și pentru a mă bucura de momentele dragi petrecute în familie sau alături de prietenii mei.”

În ceea ce privește cariera, artistul își păstrează stilul autentic, indiferent de schimbările din industria muzicală.

„Profesional, voi continua să fac ceea ce fac de jumătate de secol, fără să-mi doresc să mă «adaptez» noilor reguli ale showbizului, care, după cum vedeți, s-a schimbat radical. Îmi duc menirea mai departe în stilul meu, prin frumoase texte ori poezie de dragoste și chitare.”

Gheorghiu a mai declarat că industria muzicală s-a schimbat mult în ultimii ani, mai ales de când a apărut inteligența artificială. Artistul a spus că au ajuns în top melodii făcute cu inteligența artificială și refuză să facă parte din așa ceva.

„S-a schimbat radical, la fel ca viețile noastre. Iar dacă vorbim despre afacerea numită show business, din care eu refuz să fac parte, lucrurile sunt clare. S-a stins piața albumelor muzicale, a CD-urilor, a videoclipurilor și a turneelor cu costuri ridicate. Libertatea creativă și dreptul de autor au devenit inexistente iar acum asistăm la apariția unei noi ere muzicale, sub influența inteligenței artificiale. Deja ajung în clasamente muzicale consacrate melodii realizate de programe de IA, semnate de «artiști» care doar dau comenzi unor robo-programe despre cum să sune piesele.” https://www.youtube.com/watch?v=zTyyVGZTKLQ

Artistul a mai spus că nu există un secret al succesului, dar că încearcă să fie sincer cu el prin muzica lui. Acesta a declarat că nu a alergat după trenduri niciodată și că a rămas autentic.

„Nu cred că există un secret. Personal, am încercat mereu să fiu sincer cu mine prin muzica mea. Am învățat din fiecare etapă și nu am alergat după trenduri doar de dragul succesului. Cea mai mare teamă a fost să nu-mi pierd identitatea. În rest, sunt recunoscător pentru respectul publicului care iubește muzica mea și mă bucur că fac ceea ce iubesc. Asta m-a ținut «pe drum».”

Gheorghe Gheorghiu a povestit și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru muzică. Cântărețul a spus că a trecut prin trei operații dificile pe corzile vocale și că a fost nevoit să facă o pauză de la cântat. Acesta a declarat că un alt lucru dificil pentru un artist este că viața lui este analizată de public și presă.

„Este o listă întreagă, care se mărește odată cu trecerea anilor. În primul rând, îți dedici o bună parte din viață carierei, iar viața de familie poate avea de suferit. Timpul personal devine limitat - turneele și repetițiile ajung, în timp, o corvoadă - iar intimitatea dispare, pentru că viața ta este constant analizată de opinia publică. Și sănătatea poate avea de suferit din cauza programului haotic. Personal, un lucru pe care am preferat să-l țin cât mai discret, mai ales pentru cei care își doresc să cânte cu aceeași putere ca acum 30 de ani, este faptul că au existat momente în care am fost nevoit să fac pauze. Am trecut prin trei operații dificile pe corzile vocale, care mi-au pus cariera și sănătatea în balanță. Medicii mi-au spus că trebuie să aleg: să cânt sau să rămân sănătos, printr-o viață ordonată. Am luptat cu eforturi imense de recuperare, alături de medici din toată lumea.”