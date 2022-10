Exclusiv. George Simion, despre accidentul care i-a adus un dosar penal. A condus sau nu fără permis: Este noaptea minții!

George Simion a vorbit a vorbit astăzi în exclusivitate la podcastul EVZ-Play cu Dan Andronic şi Robert Turcescu despre cum a fost dus la Poliție după protestele din Piața Victoriei și cum a aflat cu stupoare că avea permisul de conducere suspendat încă din luna aprilie.

A crezut inițial că a fost reținut din cauza protestelor, dar a aflat că de fapt a condus fără să aibă permisul valabil. George Simion spune că nu știa absolut nimic despre faptul că permisul său fusese suspendat.

El a declarat că incidentul care a dus la această situație a avut loc în sâmbăta Paștelului. Politicianul spune că atunci a fost implicat într-o tamponare pe centura Buzăului, dar că a încheiat un proces verbal de înțelegere amiabilă cu celălalt conducător auto și a plătit reparațiile necesare.

Campanie de hărțuire

Liderul AUR a spus că este absolut ciudat cum a apărut acest dosar penal chiar în momentul protestelor. „Este o campanie de hărțuire la adresa mea! Nu îmi voi risca acum cariera pentru un mic accident. În aprilie nu m-au învinuit de vătămare corporală, iar în luna august a fost clasare. Este noaptea minții! S-a făcut un dosar penal pe numele meu fără ca eu să știu.

Am cerut să văd procesul verbal de percheziție, dar mi s-a zis că acum nu se mai găsește hârtia. Avocatul meu este la Comandantul Poliției Rutiere să afle mai multe detalii. La momentul actual nu pot conduce, am permisul suspendat de pe data de 23 aprilie, însă am aflat acum, recent, acest lucru. Nu mi s-a comunicat nimic de către nimeni. Iar presa a răspândit toată povestea cum că Simion conduce fără carnet! Este foarte straniu cum acest dosar a apărut când eu organizam un protest!“, a spus George Simion.

Atacuri de la competitori

Liderul AUR a mai spus și că partidul său este atacat deoarece va fi un competitor puternic la următoarele alegeri. „Am înțeles de unde vin aceste atacuri la adresa AUR. Din partea competitorilor. În fața noastră este doar PSD-ul. Cei care ne atacă acum sunt liberalii. PNL nu va mai exista în România în următorii ani, va fi o formațiune politică inexistentă.

Suntem o amenințare pentru PSD, iar acum încearcă să ne atace. De exemplu, oamenii lui Pandele sunt cu armele pe noi la televiziune. Oana Lovin, Luis Lazarus și alții vin din partea PSD și sunt plătiți acum să mă atace pe mine și partidul pe care îl conduc“, a mai spus George Simion.