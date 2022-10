Exclusiv. Funeraliile regelui Mihai, un moment plin de emoție. Ticu Alexe a recunoscut: „M-am pierdut” – Video

Ticu Alexe a mai povestit din cariera sa, episodul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea și a Papei Francisc, dar și despre funeraliile regelui Mihai. Cel mai mult, spune că l-au impresionat funeraliile regelui Mihai, dar povestește că au mai fost și alte momente speciale.

„Papa Paul al II lea trebuia să vină la Cotroceni și toate televiziunile au dat năvală. Ca să nu fie haos am pus eu carul de televiziune și filmarea a fost preluată de toată lumea. Am lipit carul de carul Antenei. Am lucrat cu încă cineva. Eu am făcut la Catedrala Mântuirii Neamului, vizita Papei Francisc la Patriarhul Ortodox, vizita papei la catedrala Sf Iosif, vizita papei de la Iași și adunarea de la Blaj. Și TVR a făcut Mitropolia, Cotroceni și plecarea de la aeroportul din Sibiu.

Unde pot să spun că m-am întrecut pe mine a fost la funeraliile regelui Mihai. M-am emoționat când s-a dat placa de pe mormântul lui Iisus în anul 2000, și de emoție și credință m-am pierdut și nu am pornit camera. Nu am primit niciun reproș, Constantinescu a înțeles emoția mea”, a mai spus operatorul de televiziune.

Ticu Alexe: „Televiziunile din România au monopolizat tot”

Fostul operator a realizat și câteva transmisiuni sportive, însă spune că acum este mult mai dificil, dat fiind că posturile de televiziune nu mai plătesc pentru astfel de transmisii. Drept urmare, a spus, nu mai colaborează cu alte posturi de televiziune deoarece plătesc foarte prost.

„Am făcut meci în grupele Champions League cu Real Madrid, am făcut campionat mondial de hochei pe gheață. Cel mai greu de transmis live e polo, din cauza mișcării apei. Eu trec de la un moment care mă emoționează la următorul, care mă sperie. Televiziunile, mai ales astea care transmit sport nu lucrează cu mine, televiziunile din România au monopolizat tot și nu lucrează cu mine. Eu nu pot să mă duc acolo doar pentru prețul de cost al oamenilor care fac treabă. Am avut la un moment dat 50 de angajați, acum mai am 18. Ei nu erau pregătiți pentru televiziune, i-am învățat eu și acum sunt la televiziuni mari”, a mai povestit operatorul pentru EVZ Play.