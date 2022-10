Cristiano Ronaldo, exclus din lot de United. Gestul pentru care a plătit scump

Cristiano Ronaldo a plecat la vestiare înainte ca meciul lui Manchester United cu Tottenham (2-0) să se termine. El nici măcar nu a mai intrat pe teren în finalul partidei cu Spurs și a fost eliminat din lot de United pentru partida din etapa viitoare, cu Chelsea.

În minutul 89, la puțin timp după ce Eriksen și Elanga intraseră în joc, Ronaldo a părăsit terenul, îndreptându-se spre vestiare, deși Ten Hag mai putea face două înlocuiri, potrivit BBC.

Cum se comportă Cristian Ronaldo în realitate

Ieri, un român, susținător al echipei Real Madrid, care a pus rigips la casa lui Cristiano Ronaldo, a declarat că fotbalistul este foarte arogant în realitate. El nu i-a oferit nici măcar apă sau alte băuturi răcoritoare. Marian Spânu a povestit că acesta a uitat de unde a plecat și că se comportă groaznic cu angajații.

„Ronaldo, ca jucător, este foarte mare. Dar are un ego mai mare decât el. Din întâmplare, eu am fost la el în casă. Am fost la el acasă pentru că acum ceva vreme și-a făcut o sală de petrecere. I-am făcut o modificare în garaj, de 10 camere. Eu am lucrat cu o firmă din asta de pune rigips. De atunci am zis că trebuie să îi văd partea fotbalistică, pentru că altfel încep să îl urăsc. Era foarte rece, niciun pic de respect. Eu cred că și-a uitat originea, a uitat că a fost sărac odată”, a povestit Marian Spânu.

Bărbatul a mai povestit că a lucrat pe temperaturi foarte ridicate și că fotbalistului nu i-a păsat că nu are apă sau că leșină de la căldură. El a mai declarat că Ronaldo nu are pic de umanitate.

„Am fost decepționat. Era o căldură îngrozitoare. Erau 40 și ceva de grade afară. Eu am fost și la alți oameni mai puțin bogați decât Cristiano Ronaldo. Vara, aici se spune că dacă ceri un pahar de apă sunt obligați să îți dea. Eu am fost la oameni care îți puneau lăzi frigorifice pline cu apă, bere, sucuri. El nu a pus acolo nimic. El avea încă o parcelă acolo, lipită de terenul acesta. Trebuia să mergi acolo să dai drumul la un furtun să iasă niște apă, nu rece.

Mi s-a părut inuman, practic. Acolo erau o căruță de muncitori. Nu a cerut nimeni, dar mi s-a părut normal să pui o mașină de apă, sau un frigider cu apă, sau un frigider în care să poate să își pună omul apa. Eu am stat puțin, cred că două săptămâni, mi-am făcut partea mea. S-au făcut 10 camere acolo, un bar, o sală de discotecă, undeva la subsol”, a povestit Marian Spânu la GSP Live.