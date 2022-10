Brentford – Chelsea 0-0. Cea mai mare umilire a londonezilor. Cum a decurs meciul

Jocul dintre Brentford și Chelsea s-a încheiat cu o remiză albă, scor 0-0, în etapa a 12-a din Premier League. În clasamentul din Premier League, Chelsea ocupă locul patru, cu un total de 20 de puncte, în timp ce Brentford se află pe a noua poziție, cu 14 puncte.

Ivan Toney avea șanse să marcheze în minutul 9 când s-a înălțat la o centrare și a trimis cu capul la poarta londonezilor. Și Kepa a început cu dreptul.

Arrizabalaga ar fi putut să schimbe clasamentul jocului, dar Kepa a reușit să pareze. Mbeumo a trimis cu capul spre poarta londonezilor în minutul 51, dar Kepa nu a avut dificultăți în a opri balonul. Toney a trimis puțin pe lângă poartă în minutul 52.

Kai Havertz a șutat foarte bine din careu în minutul 69, însă Raya a intervenit foarte bine și a respins. Kovacic putea marca în minutul 76, dar balonul a trecut puțin pe lângă poartă. Pe final de meci, Aubameyang a vrut să dea gol, dar și Raya a fost pe fază.

Rezultatul meciului Brentford – Chelsea

Londonezii sunt cu un pas în fața celor de la Brentford. Brentford a profitat de avantajul terenului propriu și a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Brighton & Hove Albion, în timp ce trupa lui Graham Potter (47 de ani) s-a impus tot cu 2-0.

Cu toate astea, în aprilie 2022, Brentford a reușit să câștige meciul cu Chelsea. A fost un neverosimil 4-1 și o nouă victorie a oaspeților contra londonezilor obținută după o pauză de 83 de ani.

Acum, Chelsea pare că și-a schimbat strategia. Potter are un început fantastic de mandat la Chelsea, unde a fost instalat la jumătatea lunii septembrie. Graham Potter se axează pe atacantul canadian al celor de la Lille, Jonathan David (22 de ani), cel care are un început de sezon foarte bun: nouă goluri și două pase decisive are în 11 meciuri din Ligue 1.

Francezii au declarat că antrenorul celor de la Chelsea îl dorește pe atacantul adus la Lille în urmă cu două sezoane, pentru 27 de milioane de euro, de la Genk. El ar putea cere mai mult de 60 de milioane de euro, potrivit digisport.