Manchester United a decis. Ce se întâmplă cu Ronaldo, după ce a spart telefonul unui copil cu autism

Cristiano Ronaldo a reușit din nou să fie în atenția lumii întregi cu gesturile sale necontrolate, regretate ulterior. La finalul meciului cu Everton, dispută în care Manchester United a pierdut, celebrul fotbalist a dat unui băiat de 14 ani peste mână, pentru că îl filma cu telefonul mobil.

Incidentul s-a petrecut imediat după meci, în timp ce fotbaliștii ieșeau de pe teren și mergeau spre vestiare. Accidentat la picior, Cristiano Ronaldo a fost deranjat de faptul că fanul gazdelor filma cu telefonul mobil, așa că a avut o ieșire necontrolată. A dat peste mâna băiatului care a scăpat telefonul din mână.

La scurt timp după incident, Cristiano Ronaldo a conștientizat fapta sa, așa că a cerut scuze publice băiatului. Pentru a se revanșa față de puștiul de 14 ani, atacantul Manchester United l-a invitat la un meci al echipei.

”Nu e niciodată ușor să-ți controlezi emoțiile și nervii în momente atât de dificile precum avem noi la Manchester United. Chiar și așa, trebuie să fim mereu respectuoși, răbdători și să dăm un exemplu pentru tinerii care iubesc acest sport minunat.

Vreau să-mi cer scuze pentru ieșirea mea, și daca este posibil, vreau să-l invit pe suporterul căruia i-am provocat neplăcerea să vină la o partidă pe Old Trafford, în semn de fair-play și sportivitate”, a scris Cristiano Ronaldo.

Conducerea Manchester United consideră că scuzele publice prezentate de atacantul portughez sunt suficiente, așa că nu vor lua măsuri împotriva celebrului fotbalist.

„Şefii lui United au decis să nu mai ia nicio măsură împotriva atacantului. The Sun susține că șefii clubului sunt mulțumiți de scuzele sale”, notează The Mirror.

Chiar dacă conducerea clubului sportiv nu va lua măsuri cu privire la ieșire nervoase ale lui Cristiano Ronaldo, poliția din Merseyside a confirmat că există o investigație în curs de desfășurare: „Putem confirma că efectuează o anchetă în urma unui incident la meciul #EVE-MAN de pe Goodison, care implică un jucător în timp ce părăsea terenul și se va vorbi cu toate părțile implicate”.

După incident, mama băiatului a făcut declarații și a precizat că puștiul de 14 ani suferă de autism. De asemenea, femeia a precizat că băiatul se afla pentru prima dată la un meci de fotbal. În declarațiile sale, femeia a avut o reacție dură la adresa fotbalistului și chiar l-a numit pe acesta infractor.

”După un meci frumos de fotbal, am ajuns la poliție. Nu îmi vine să cred că spun asta, dar Ronaldo i-a luat telefonul din mână lui Jake și i l-a spart pentru că l-a filmat când a ieșit de pe teren la finalul meciului.

Sunt șocată că un fotbalist profesionist poarte ataca un copil în felul acesta. Dacă cineva are înregistrări cu momentul acesta vă rog să mi le trimiteți. Acești fotbaliști sunt niște infractori. Și Ronaldo este tată. Cum s-ar simți dacă cineva i-ar face acest lucru copilului său?”, a scris mama copilului pe Facebook.

He decided to drop and break a kid’s phone just because he was mad?

So disrespectful. Inviting him to a game doesn’t change anything. pic.twitter.com/aD3VGsX4Zs

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) April 9, 2022