Exclusiv. Fostul procuror DNA Emilian Eva a fost adus cu mandat, ca martor, la Tribunalul București, dar s-a prevalat de dreptul la tăcere

Dosarul, deschis în 2009, a fost instrumentat de procurorul DNA Emilian Eva iar condamnările au fost pronunțate de judecătoarea Camelia Bogdan și Alexandru Mihalcea în 2014. Au fost condamnați la ani grei de închisoare omul de afaceri Dan Voiculescu, fostul ministru Sorin Pantiș, fostul director ICA Gheorghe Mencinicopschi, fostul șef ADS Corneliu Popa și mulți alții.

S-a stabilit și un prejudiciu controversat, de 60 de milioane de euro. În prezent condamnații și-au ispășit pedepsele în timp ce procurorul Emilian Eva a fost dat afară din DNA în urma mai multor dosare penale deschise pe numele său. El a suferit și o condamnare cu suspendare pentru luare de mită. Nici judecătoarea Camelia Bogdan nu stă mai bine, ea fiind exclusă din magistratură. Unul dintre condamnații din dosar, Jean Catalin Sandu, a introdus acțiune de revizuire, iar fostul procuror Emilian Evă a fost citat ca martor.

Ședința a început cu o întârziere de peste 4 ore din cauza alegerilor de la CSM

Ședința, programată să înceapă la ora 13.00, a început aproape de ora 17.30. Întârziere s-a produs din cauza alegerilor de la CSM dar și din cauza audierii unui martor din dosarul luat înaintea acestui dosar. Completul de judecată l-a avut ca președinte pe judecătorul Strică Dan Toma. S-a făcut apelul nominal al părților. Mai mulți intimați nu au fost prezenți nici măcar reprezentați prin avocat. De fapt în sală au fost doar doi avocați, Adrian Georgescu pentru revizuentul Sandu și dan Chitic pentru Nicolae Săvulescu. A mai fost prezent fostul ministru Sorin Pantiș, dar fără avocat. Și a venit martorul Emilian Evă, fostul procuror DNA. El a fost adus cu mandat de aducere însă neînsoțit.

Judecătorul a vrut să amendeze un cetățean pentru că i-a sunat telefonul

Înainte de a audia martorul, judecătorul Toma s-a adresat râzând unuia dintre intimați. “Domnule Săvulescu, ați închis telefonul?”. Lui Săvulescu i-a sunat telefonul în timpul ședinței din dosarul anterior și a fost la un pas să fie amendat de instanță. “Da, îmi cer scuze, l-am deschis din greșeală când a sunat…”, a răspuns Săvulescu. Cu această ocazie președintele instanței l-a iertat pe un alt cetățean, un domn Ene, prieten cu un condamnat din “dosarul ICA” care nu a putut veni la proces. Domnul Ene venise să “audă ce zice procurorul Eva”, după cum mi-a mărturisit. Și lui îi sunase telefonul și enervat, judecătorul Toma i-a cerut un act de identitate ca să îl amendeze, dar în final l-a iertat.

Eva spune că i s-a furat telefonul și d-aia nu a venit la proces

Președintele completului l-a invitat pe martorul Emilian Ene la microfon. Acesta a venit îmbrăcat în pantaloni maro, adidași verzi și un hanorac cu glugă. Părea mai degrabă că a venit la o drumeție montană, nu la instanța de judecată. “Domnule Eva, cunoașteți pentru ce vă aflați aici?”, l-a întrebat judecătorul. “Domnule președinte, nu cunosc, nu am primit nicio citație”, răspunde fostul procuror.

A explicat că a aflat de la polițiștii care au venit cu mandatul de aducere că este martor în proces, după care a verificat și pe portalul de justiție. Judecătorul Toma insistă și îi atrage atenția că a fost căutat și telefonic. “Mi-a fost furat telefonul acum ceva vreme la sala de sport și mi-am schimbat cartela”, se scuză Eva. “Deci ați fost citat ca martor în legătură cu structurarea dosarului, cel cu Dan Voiculescu, dosarul Telepatia. Aveți calitatea de martor…”, îi comunică instanța.

Fostul procuror DNA s-a prevalat la dreptul la tăcere pentru că e suspect în alt dosar la SIIJ

Fostul procuror Emilian Eva nu ajunge la depunerea jurământului de martor pentru că refuză să dea declarație în dosar. “Vreau să mă prevalez la dreptul la tăcere. Am un dosar la SIIJ, unde am calitatea de suspect pentru instigare la represiune nedreaptă”, mărturisește acesta spre mirarea celor prezenți. Apoi explică despre ce este vorba în dosar. Spune că este acuzat pentru că i-ar fi instigat pe judecători să dea condamnări în “dosarul ICA” . “Eu prefer să-mi fac apărările în dosarul penal pentru că acolo sunt acuzat că am instigat judecătorii fondului și apelului prin modul de administrare a probatoriului. Ca să îi condamne pe inculpații din “dosarul Telepatia”, cum i-ați spus dumneavoastră…”, se justifică martorul Eva.

Evă vrea să i se deconteze combustibilul pentru deplasarea la București

Între timp Emilian Evă îi dă judecătorului documentele în susținerea deciziei sale și un bon de combustibil. “Bonul pentru întoarcere vi-l trimit mâine că nu am apucat să fac plinul încă”, îi spune Eva judecătorului Toma. El a cerut să i se deconteze venirea de la Iași la București. Venise cu mașina personală ca să nu fie adus de polițiști. “Atunci luați-l și pe ăsta și le trimiteți împreună. Faceți cerere și le trimiteți la dosar”, îi indică președintele instanței în timp ce îi înapoiază bonul fiscal.

O altă viziune asupra deciziei CCR nr 358/2022

Avocatul Dan Chitic intervine și se adresează instanței: ”Noi nu ne opunem solicitării martorului de a se prevala de dreptul la tăcere. Doar că avem o respectuoasă rugăminte către instanță , vă solicităm să prorogați sau să redispuneți audierea martorului ulterior datei de 08.08.2022, dată la care, conform deciziei CCR 358/2022, faptele lui Emilian Eva se vor fi prescris, motiv pentru care va putea fi audiat ca martor”, solicită acesta în numele clientului său. Avocatul explică cum că ulterior datei de 08.08.2022, Eva nu va mai avea niciun motiv pentru a invoca dreptul la tăcere. “Sper că nu am făcut pe calea aceasta o consultație gratuită pentru domnul Eva…”, glumește Chitic.

Avocații insistă ca Eva să dea declarație

“Domnul avocat, dacă martorul nu ar fi avut acest dosar la SIIJ, ar fi putut să se prevaleze de dreptul la tăcere sau nu? Puteam să îl întrebăm și să-i cerem să relateze despre fapte care l-ar putea incrimina?”, vine replica instanței. “Nu, pentru că incriminarea nu este abstractă, incriminarea poate fi făcută doar în baza unei norme penale care trebuie să fie și aplicabilă. Ori, dacă răspunderea penală, norma penală devine inaplicabilă în speță, înseamnă în mod evident că martorul va trebui să răspundă la întrebările pe care, sub jurământ este chemat, nu este o opțiune pentru acesta”, vine replica avocatului Dan Chitic. În susținerea sa vine și avocatul Adrian Georgescu.

Emilian Eva zice că vrea să fie cercetat până la capăt, chiar dacă s-ar prescrie faptele

Fostul procuror Eva își explică decizia : “Intenția mea nu este de a ascunde adevărul. Am spus-o din start. Am un dosar penal. Nu cred că pe 8 august voi primi o soluție de clasare. Oricum, ce se întâmplă în momentul ăsta, în opinia mea este o mare nedreptate, nu am făcut nimic greșit. În ipoteza în care s-ar prescrie dosarul, voi cere continuarea cercetărilor. Eu vreau să-mi dovedesc nevinovăția”. “Atunci de ce se prevalează de dreptul la tăcere, domnule președinte?”, îl contrează avocatul Chitic.

“Scopul tribunalului în procesul acesta este aflarea adevărului. Aflarea adevărului, care, ne spune martorul Eva că în oricare situație, nu-l va spune”, conchide avocatul.

Instanța respinge cererea avocaților și dă dreptate DNA

Procuroarea de ședință de la DNA, blonda aceea micuță și creață, cu ticuri nervoase, despre care am mai scris, consideră cererea martorului întemeiată. În opinia DNA dreptul la tăcere este unul necondiționat și nelimitat în timp. Așa că cere respingerea cererii avocaților. Președintele Sterică Toma concluzionează: “Instanța ia act că martorul s-a prevalat de dreptul la tăcere, drept pe care îi conferă codul de procedură penală. O să resping cererea apărării privind acordarea unui termen pentru reaudiere. O să mă motivez în încheierea de ședință.”

După care îi amintește lui Emilian Evă să trimită bonurile de combustibil la dosar pentru decontarea transportului. Fostul procuror DNA își strânge lucrurile și se pregătește să plece. “Trebuie să semnez ceva? Mulțumesc mult! Să aveți o zi frumoasă!”, mai spune acesta înainte să părăsească sala de judecată.

Avocații insistă și cer dosarul lui Eva de la Parchetul General

După plecarea martorului avocatul Georgescu vine cu o nouă solicitare. Cere instanței să solicite dosarul penal invocat de Eva că l-ar avea la SIIJ pentru a vedea dacă are legătură cu dosarul de față. “Vă rugăm să cereți dosarul la Parchetul General, la structura asta nou creată în locul SIIJ , să cunoaștem care este acuzația adusă lui Eva. Înțeleg că este de represiune nedreaptă”, propune avocatul. Instanța este de acord însă le pune în sarcina avocaților să facă ei solicitarea. “Solicitați termen ca să cereți dumneavoastră situația dosarului de la Parchetul General și să-l depuneți până atunci”, decide judecătorul Sterică Toma. Avocații sunt de acord așa că instanța stabilește următorul termen pe 14 septembrie.