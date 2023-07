Exclusiv EVZ. Ion Cristoiu: Cine vrea capul Gabrielei Firea? Video

Jurnaliștii Ion Cristoiu și Dan Andronic au analizat într-o emisiune, difuzată pe canalul YouTube „Hai România”, implicațiile din cel mai mare scandal al momentului, cel privind „căminele groazei”. În discuție, cei doi au încercat să deslușească ce se află în culise și care sunt interesele celor implicați.

Ion Cristoiu și Dan Andronic au vorbit, pentru Evenimentul Zilei despre consecințele politice pentru personajele politice le căror nume au fost legate de acest subiect. În principal au analizat implicațiile acestui dosar asupra poziției Gabrielei Firea, în PSD, ca potențial candidat la Primăria Generală. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în ultima vreme au apărut zvonuri privind înlocuirea actualului ministru al Familiei cu Cristian Popescu Piedone.

Ion Cristoiu a analizat și semnificația mesajelor transmise de Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, în contextul acestui scandal

„Vasile Bănescu este o dovadă a statului român eșuat. Un stat în care diferitele funcții și instituții funcționează aiurea. Vasile Bănescu este purtătorul de cuvânt al bisericii ortodoxe. El însă a avut intervenții în primul rând lipsite de duh. Eu mă aștept de la el să fie ca și când l-aș citi pe evanghelistul Luca. Totuși, din acest punct de vedere, mie mi se pare aberant ca BOR să se implice într-o bătălie politică. Putea, dacă avea duh… Vreau ca un om al Bisericii să mă facă să simt că este slujitorul lui Dumnezeu pe Pământ. El nu e, el pare comisar

„Puteai să scrii un text cu citate din Iisus, nu un text în care să te răfuiești cu un om politic. Nimeni din Biserică nu reacționează. Dar totuși, sunt episcopi, arhiepiscopi, preoți care spun «Omul ăsta vorbește și în numele meu». Vine o instituție care zice „Semnez în numele tuturor celor cu bloguri sau emisiuni și protestez împotriva cutare”, iar eu zic «În numele meu nu protestezi». Asta e o țară în care nimic nu funcționează.

Găseai în Evanghelii foarte multe referiri la bătrânețe, la îngrijirea bătrânilor de către tineri, la suferința umană, la cât de ticălos poate fi uneori omul, vine Iisus să scoată demonul din ăla… El a făcut o chestie, a scris de două ori cu aluzii clare la Firea, chiar dacă nu o nominalizează. Textul lui a fost folosit de presa useristă și de useriști și el nu a protestat. De la Patriarh nu mă mai aștept. La povestea cu calendarul, el a fost de partea apostaților

Ca să închei, Dan Andronic, eu am o viziune asupra creștinismului de la primii martiri. Mie Biserica cu aur, cu bogăția care a fost impusă de Bizanț, nu mă interesează. Într-o lume mecanicistă, mă interesează ca instituția clerului să mă convingă să cred sau să îmi schimb viața. Dar a crescut numărul celor din Biserică care nu au duh, duh! Chiar și ca ateu, te poți uita la unii și să zici «Mă, ceva emană ei…»”, a spus Ion Cristoiu, în emisiune cu Dan Andronic.

Despre implicarea Gabrielei Firea în scandal

În acest context, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit și despre implicarea Gabrielei Firea în scandalul „căminelor groazei”. Din punctul său de vedere, pentru a i se cere demisia, trebuie să existe dovezi în ceea ce privește implicarea acesteia.

„Gazetarul este ca un detectiv. Se pot face zeci de speculații, cum a făcut Corina Crețu. Să vii tu și să mai pui paie pe foc și să spui «Eu cred că era imposibil să nu fi știut». Nu știu… Am dat un exemplu. Pe strada mea, Nicolae Iorga, are loc la două un viol în grup la care una țipă. Jur că Digi sau Antena vor spune «Dar Cristoiu unde era?». Și eu poate eram beat, poate eram în baie, poate dormeam, luasem somnifere…

Cred că Gabi Firea a știut, dar să pot să-i cer demisia, trebuie să aduc probe. Dacă nu aduc probe, avem de-a face cu dimensiunea. Când o veni șoferul și o spune, o declara și cu dovezi «Eu îi spuneam Gabrielei Firea zilnic ce se întâmplă».

Dan Andronic, ne așteaptă o perioadă, până la sfârșitul lui 2024, de îmi vine să mă culc și să mă trezesc în ianuarie 2025. Eu nu am de gând și dacă dau ăia foc la casă, tefeliștii, nu am de gând să mușc din aceste diversiuni politice. Am 75 de ani, ce rost are să nu respect dreptatea? Dar în cazul de față nu am nicio probă. Consiliera ei (n.r. – a lui Firea) a fost chemată ca martor”, a mai arătat Ion Cristoiu.

Marius Budăi, responsabil moral pentru „căminele groazei”

Ion Cristoiu este de părere că responsabilitatea morală pentru acest scandal, al „căminelor groazei” o are ministrul Muncii, Marius Budăi, dar și predecesorii săi care au condus instituția. Jurnalistul este de părere că Marius Budăi nu poate să evite responsabilitatea, în condițiile în care subordonații săi nu și-au făcut treaba.

„Responsabilitatea morală o are Budăi și cei care au fost înapoi la Ministerul Muncii. Cel care răspunde de un domeniu nu are voie să spună «Nu am știut». Pandele poate că nu putea să nu știe”, a mai spus Ion Cristoiu.

Rolul DIICOT și al Poliției în acest scandal

Totodată, jurnalistul se întreabă, retoric, de ce procurorii DIICOT nu au intervenit mai devreme și au lăsat ca acest scandal să izbucnească după rotativa guvernamentală.

„De ce nu a intervenit DIICOT? Pot să fac o presupunere, că nu trebuia să se întâmple sub guvernarea Ciucă, punct. Adevărata lipsă de omenie este a DIICOT, a celor care știau, nu poți să prelungești o crimă, o suferință, pentru că tu vrei să obții probe. Dacă are loc violul în club, eu nu intervin? Stau, filmez, să am probe? Contează arestarea ălora sau salvarea unor vieți?

Se poate discuta și la o televiziune aceasta, o temă, între a strânge probe și a salva o viață, ce alegem? Scopul organelor de poliție nu e să strângă probe, e să salveze, Doamne ferește, dă unul foc la casă, polițistul zice «nu am probe, trebuie să aștept, să văd că el e». Îl reții, chiar dacă nu ai probe, îl eliberezi după dacă nu el”, a mai arătat Ion Cristoiu

Aceeași vină, lipsa de reacție rapidă, o găsește jurnalistul și poliției care a participat la anchetarea acestui dosar. La fel ca și procurorii, polițiștii au strâns probe, amânând o intervenție pentru a pune capăt chinului acelor bătrâni și persoane cu dizabilități.

„Ar trebui acum o anchetă a Poliției. Ei recunosc că au știut, dar că adunau probe. Asta e lipsă de omenie, nu există așa ceva. Hai să ne lămurim: acolo era, între noi fie vorba, o crimă banală. Nu era cărăușul care venea din Mexic și trebuia prins. Dan Andronic, organele alea de control știu că sunt puse ca să radă adversarii. Au două posibilități: organul de control poate zice «eu să am grijă să nu controlez prietenii șefului meu politic» sau poate face și combinații. Suntem țara cea mai controlată din lume, am arătat aseară: numai Ministerul Agriculturii are vreo 15 instituții de control, 15! De ce nu funcționează controlul? Foarte simplu, ei știu că sunt puși la Protecția Consumatorului nu să apere consumatorul, ci să atace dușmanul partidului”, a concluzionat Ion Cristoiu în emisiune împreună cu Dan Andronic.

Analiza jurnaliștilor Ion Cristoiu și Dan Andronic o puteți urmări, în integralitate mai jos.