Căminele Groazei. Declarația consilierei Gabrielei Firea o disculpă total

Iată declarația pe care Ligia Gheorghe, consiliera lui Gabriela Firea a dat-o în fața procurorilor DIICOT: ”L-am cunoscut pe Godei Ștefan în anul 2014, cu ocazia unei campanii electorale. Din acel moment am rămas în relații de amiciție cu acesta, am mai fost colegă cu el și în cadrul Primăriei Capitalei în perioada 2016-2020, acesta ocupând funcția de șofer, iar eu pe funcția de consilier.

În anul 2020, nu rețin exact perioada, Godei Ștefan m-a rugat să fac parte din consiliul director al Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, deoarece avea nevoie de un număr de membri pentru înființarea și funcționarea Asociației. Totodata, acesta mi-a spus că intenționează să înființeze un cămin pentru bătrani, dar nu mi-a oferit alte detalii și nici nu îmi amintesc foarte bine împrejurarile în referire la aceasta asociație.

Eu nu am intrebat alte detalii despre asociație (unde are sediul, ce presupune, ce sume de bani implica, etc), nici Godei Ștefan nu mi-a oferit nicio informatie, eu am mers pe incredere. Mentionez ca nu am fost remunerata și nici nu am avut alte beneficii de pe urma acestei asociații”, spune în declarație consiliera Gabrielei Firea.

Consiliera lui Firea și-a internat tatăl într-unul din cămine

Aceasta continuă: “Eu am solicitat în mod expres să nu fiu implicata sub nicio forma în activitatea Asociației, scopul meu a fost doar să-l ajut pe Godei Ștefan să poată înființa asociația, eu nu am desfășurat nicio activitatea în cadrul acesteia.

Arăt faptul că, în luna august 2021, tatăl meu fiind grav bolnav, și neavând alte soluții, l-am transportat la un cămin din localitatea Afumați, cămin apartinand Asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, unde a stat internat doua zile după care a fost transportat la Spitalul Județean Ilfov, unde a și decedat. Eu am vorbit cu Godei Ștefan pentru a mă ajuta cu tatăl meu, știind ca el are un cămin pentru bătrâni în localitatea Afumați.

Când am fost să-l duc pe tatăl meu la căminul din Afumați, am intrat în cămin, la parter, unde l-am lăsat în primul salon. Nu cunosc conditiile din căminul respectiv, nu cunosc ce personal activează acolo sau alte detalii”.

Cum a ieșit din Asociația condusă de Godei Ștefan

“La finalul anului 2020-inceputul anului 2021, i-am comunicat verbal lui Godei Ștefan să faca demersurile necesare pentru scoaterea mea din asociație, deoarece eu doresc să ma angajez la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitatii de Sansa și nu doresc să am probleme cu declaratia de avere. Acesta mi-a confirmat verbal că va face demersurile necesare.

În decursul anului 2021 l-am mai intrebat pe acesta dacă a rezolvat, acesta asigurându-mă că totul e în regulă și să stau liniștită. Mai mult, în luna martie 2022, am scris demisia mea din asociație, dupa care nu am mai stiut nimic de acest aspect. (…) Intr-un final, anul acesta, Godei Ștefan mi-a comunicat încheierea instanței, prin care eu nu mai ocupam funcția de vicepreședinte a consiliul director al Asociației.

Din câte cunosc eu, la început eu știam că se înfiinteaza un cămin pentru batrani în localitatea Afumati, ulterior, la o discuție, Godei Ștefan mi-a spus ca vrea să mai inchirieze o vila în zona Pipera, pentru a o transforma în camin pentru bătrâni. Nu retin exact anul, dar în timp ce ma aflam în localitatea Voluntari, Godei Ștefan m-a invitat să imi arate vila din Pipera pe care a inchiriat-o pentru cel de-al doilea camin. Am intrat în aceea vila, mi-a prezentat interiorul, dar încă nu începuse activitatea de îngrijire a bătrânilor. Aceasta este singura data cand am fost la acea vila. (…) Eu nu am nicio legatura cu activitatile din cele doua camine mentionate, nu stiu ce se intampla acolo, nu am fost implicata în administrarea lor.

Niciodata nu am luat nici un ban de la asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz, nici de la Godei Ștefan, nu am fost implicată în administrarea Asociației, scopul meu a fost doar sa-l ajut pe Godei Ștefan să intruneasca numarul de membri necesar înfiintarii”, a declarat Ligia Gheorghe, consiliera lui Firea în fata procurorilor. Integral poate fi citită AICI.