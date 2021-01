Un interviu cu cărțile pe față, acordat de Doina Gradea, președinte director-general Televiziunea Română, pentru Evenimentul zilei.

Ada Meseșan: Ați dori să vă continuați mandatul de Președinte Director-General al TVR? Zilele acestea se discută în spațiul politic despre schimbarea actualei conduceri a Televiziunii Naționale.

Doina Gradea: Am știut că va veni momentul în care voi fi schimbată încă de când am acceptat această poziție. Știu că atunci când se schimbă puterea politică, se schimbă și conducerea TVR. Important este să nu se schimbe lucrurile bune pe care le-am făcut în instituție.

Dacă consider oportun, îmi duc funcția în continuare. Dacă se va produce o schimbare, vom vedea. Vom vedea dacă va exista o majoritate parlamentară necesară pentru această schimbare.

„Am simțit o presiune foarte mare venită din toate părțile”

Și dacă are loc schimbarea dv. din funcție, unde veți continua să activați?

Doina Gradea: Tot în TVR. Eu lucrez în TVR din anul 2016. Sunt economistă. Și am lucrat ca manager de proiect pe resurse umane. Mă întorc acolo de unde am plecat.

Vreau să spun ceva…În toți acești ani am simțit o presiune foarte mare venită din toate părțile.

La cine sau la ce vă referiți? Cine sunt acele ,,părți”, despre care vorbiți? Oameni, instituții?

Doina Gradea: Se știu ei care, ce și cum. Când va fi momentul voi spune pe larg despre asta. Am fost ținta multor atacuri grosolane care m-au afectat și pe mine și mi-au afectat și familia. Nu am cedat și nici nu voi ceda.

Nu am făcut jocuri politice pentru PSD. PSD nu mi-a cerut nimic. Conducerea PSD mi-a cerut doar să fac din TVR o televiziune de succes. TVR este acum pe drumul cel bun. Am făcut cele mai multe investiții și nu am comis fapte de corupție.

Rating mic din cauza scandalurilor din jurul TVR

Sunteți Președinte-Director General al TVT din anul 2017, propusă și susținută de PSD. Cum vă explicați faptul ca ratingurile emisiunilor Televiziunii Naționale sunt foarte modeste și că rolul TVR în audiovizual este irelevant?

Doina Gradea: La preluarea mandatului am făcut un studiu de piață ca să vedem ce dorește publicul de la noi. Misiunea publică a TVR implică diferite programe care nu produc neapărat audiență, dar care trebuie făcute. Mă refer la audiența publicului, nu la cea referitoare la publicitate. Pe acest subiect au fost dezbateri continue în TVR.

Am găsit TVR fără investiții în aparatură. Aparatura găsită era învechită, nu putea face performanță. Și acest factor influențează ratingul emisiunilor. Când am intrat pe format de transmisie HD (high definition) audiențele au crescut.

Ratingul este mic și pentru că a fost o lipsă de promovare a emisiunilor TVR. Eu am început o campanie de promovare a produselor noastre în presă. Nu a fost suficient. Presa privată nu este interesată să facă publicitate TVR.

Apoi TVR a fost lovită tot timpul de scandaluri provocate din interiorul instituției, dar și venite din clasa politică. Acesta a fost un alt motiv pentru care publicul a întors spatele TVR.

Când am preluat conducerea am găsit datorii foarte mari, imense. Pe toate le-am plătit. În 2017 am primit de la Guvern un buget foarte mare care ne-a ajutat să stingem datoriile. Fără bugete semnificative nu se pot face emisiuni de calitate.

Iar bugetul TVR nu merge doar pe emisiuni. Merge și pe investiții, pe salarii. În prezent în TVR lucrează aproximativ 2000 de persoane.

„Unii dintre jurnaliști au folosit emisiunile și în interes personal”

În TVR există mulți profesioniști, unii dintre ei sunt notorii, care nu sunt incluși în programele televiziunilor, sunt marginalizați. Iar emisiunile de dezbateri au fost reduse în mandatul dv. la una singură, după Jurnalul de la ora 20.00, și a fost oferită unei persoane adusă din afara TVR. De ce nu ați apelat, în acest caz, la un jurnalist din TVR? Și de ce nu au emisiuni profesioniștii televiziunii?De ce nu sunt folosiți?

Doina Gradea: Profesioniștii din TVR au avut șansa, dar nu au făcut rating. Iar unii dintre ei au folosit emisiunile și în interes personal. Sunt destui care au făcut trafic de influență. Și continuă să facă.

Am auzit că în biroul unui ministru, o colegă din TVR i-a propus demnitarului ca eu să fiu demisă din funcția de PDG și ea să fie numită în locul meu.

În plus, neincluderea unor jurnaliști ai TVR în realizarea de emisiuni a ținut și de directorii de canale care au spus ,,asta este grila, asta este cea mai potrivită”.

În ceea ce privește emisiunea de dezbatere de pe canalul TVR1 din prime-time, ora 21.00, managementul TVR1 a dorit ca ea să fie moderată de un jurnalist din exterior (Ionuț Cristache, venit de la Antena3).

Despre Rapoartele Curții de Conturi…