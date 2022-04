EXCLUSIV. Detaliul neștiut din viața lui Dan Puric! Motivul pentru care era să ajungă la închisoare (VIDEO)

De câțiva ani, Dan Puric scrie cărți care se vând în zeci de mii de exemplare și susține conferințe publice la care se bate lumea pentru un bilet. Mai nou e în centrul unor controverse puternice cu alți colegi de breaslă și cu politicienii progresiști care l-au decretat inamicul public numărul unu când vine vorba de inventariat opozanții curentului de gândire globalist.

Prezent în arena Evz-Play, artistul a răspuns întrebărilor incomode puse de Robert Turcescu și Dan Andronic într-un podcast de ținut minte. Printre altele, actorul TNB a menționat și episoade mai puțin știute din tinerețea sa, când bătea lumea întreagă cu turnee în care vorbea, prin limbajul inovator la acea vreme, al stepului și pantomimei, despre spiritualitatea românească și neamul dintre Dunăre și Carpați.

Puric: Am fost acuzat că fac contrabandă cu mașini

„Eu am fost acuzat că fac contrabandă cu mașini, acum 20 de ani. Banii de mașină mi i-a dat Ovidiu Iuliu Moldovan ca să ajung la Oldenburg. Acolo în public era un tip care m-a filmat. am avut un succes nebun acolo, mi-au dat niște bănuți, m-am întors acasă. Deodată citație la Poliția Capitalei. Dumnezeu mi-a dat, îmi fac sfânta cruce, exact situația de la Național și din presă. Polițistul: bună ziua, ați fost la Oldenburg? Da. Am reprezentat țara, am descoperit un limbaj. Ăla se uita și nota. Brusc mă întreabă: Vă plac femeile? Vă place să trăiți bine. Am luat două sute de mărci, am luat premiu. Da‘ vă plac femeie, da da. Și cum e cu mașinile? Treziți-vă la normal, cu cine stați de vorbă?”, povestește actorul.

Enigma absurdei situații își avea explicația în bărbatul care îl filmase pe actor în Germania, care făcea parte dintr-o mafie care transporta mașini. Deznodământul poveștii este, ca orice istorie povestită de artist, imprevizibil.

