Exclusiv. Dan Andronic și Ion Cristoiu, despre știrea zilei în România. De ce a plecat Eduard Hellvig de la șefia SRI. Video

După opt ani petrecuți în fruntea SRI, Eduard Hellvig a anunțat, luni, că demisionează. O mișcare cu urmări ce se vor vedea în perioada următoare. Despre contextul acestei știri au discutat jurnaliștii Dan Andronic și Ion Cristoiu, în cadrul podcastului Contrapunct.

„Este un eveniment uriaș. Nu am auzit director de la SRI sa demisioneze sau să anunțe. Dacă analizăm ce a făcut până acum, Hellvig a fost un om foarte discret, foarte discret. Nu a răspuns la nicio provocare și a căutat, nu a făcut declarații. Una din puținele declarații a fost cea de la Cluj, dar și aia a fost învelită. Una poate fi că cere demisia lui Iohannis.

A anunță o declarație de presă nu poate fi decât un eveniment foarte important. Mă aștept (să își depună mandatul) pentru că nu se justifică o declarație de presă în condițiile în care el nu a făcut declarații de presă. Nu a făcut declarații, nu a dat comunicate ale Serviciului. Singurul Comunicat este când s-a întâlnit cu directorul CIA la Washington”, punea Ion Cristoiu cu doar câteva minute să înceapă conferința de presă a lui Eduard Hellvig.

Cred că strategia lui este aceasta, o să dispară. O să plece în străinătate, cum fac toți când vor să dispară și va lăsa zvonuri, probabil că le va si alimenta. Pentru ca apoi să se decidă. E vorba de faptul că neanunțând nimic nimic, te așteptai să spună nu mă interesează politică, dar și-a lăsat portița deschisă pentru posibilitatea unei reveniri în politică deoarece el este om politic. Această demisie, a explicat că te plictisești când deții prea multă putere.

A folosit acest moment de explicare individuală, confesiune pentru a câștiga puncte electorale importante pentru că românii știu. Faptul că a demisionat acum, când nu întreba nimeni, probabil că se punea problema la anu și a demisionat printr-o declarație de presă destul de bine făcută. Trebuia să se refere în exclusivitate la relația SRI cu societatea civilă. Funcția de director politic a fost înființată în democrație tocmai pentru a controla această instituție înspăimântătoare”, a afirmat Ion Cristoiu.

„Să nu uităm că SRI-ul este sub control parlamentar. Directorul SRI-ului este propus de președinte, dar este votat de Parlament, care poate să nu îi dea votul. este o relație foarte complicată din cunt de vedere instituțional”, a afirmat Dan Andronic.

Despre intrarea lui Hellvig în politică

Dan Andronic: Îi vedeți un viitor în politică. Credeți că se va duce în politică?

Ion Cristoiu: Îi vedeam un viitor și lui Ciolacu de premier, dar nu i-l mai văd. Eu relativ îl știu bine pe Hellvig în sensul că este un om foarte citit, este unul din puținele persoane publice cu care poți să stai de vorbă despre orice temă de la islam. Politicienii noștri nu pot. Eu nu pot să spun cum va fi om politic, dacă va fi. Acest moment a fost știut de Klaus Iohannis. Eu vorbesc de pregătirea lui. Îi este clar că au fost informați partenerii strategici pentru că este un moment în care este războiul din Ucraina și ei au nevoie și CIA-ul de bază aici. Deci asta s-a știut. Faptul că nu a zis că nu face politică. Este altă lume.

Dan Andronic: Hellvig vine din politică. El a fost unul din oamenii de încredere a lui Iohannis, în structură de partid.

Ion Cristoiu: Dacă aș fi partener strategic, eu aș paria pe Hellvig. La ora actuală cea mai mare preocupare a factorilor de decizie, a puterilor garante este creșterea extremei drepte în toată Europa. Pe un fond de grave greșeli ale UE, care nu s-a mai reformat, crește această suveranism, independențism, naționalism. Este mișcarea anti-sistemului care e deja compromis.

Despre noul director al SRI-ului Iohannis

Andronic: Credeți că Iohannis va numi pe altcineva?

Cristoiu: Va începe o frecție tipic românească, Va încerca să își pună și Ciolacu. Din iluzia ca SRI-ul te poate face președinte.

Despre abuzuri

Ion Cristoiu: Al doilea lucru este foarte important și aici ar trebui să analizăm. Ei doi au fost un instrument. La un moment dat iese ca inteligența artificială. Lucrul de care ne temem cel mai mult este ca robotul să devină pe cont propriu. Ei deveniseră pe cont propriu. La un moment dat li se umflaseră capul, făceau ce voiau, aveau putere și nu mai puteau fi ținuți sub control și trebuiau, din acest punct de vedere, înlăturați. Ar trebui un serial, dacă noi avem o presă calumea o analiză a celor momente de teroare.

Dan Andronic: „Erau niște abuzuri de îți stătea mintea în loc și toată lumea trecea peste aceste abuzuri cu nonșalanță ca și cum au greșit și ei, era obosită doamna care a făcut transcrierea. În condițiile în care pe baza căreia erai trimis în judecată apăreau lucruri false. Eu pot să înțeleg că nu facem nimic bine, nici când ne propunem să falsificăm niște lucruri. Modul în care erau redirecționate dosarele, acele plicuri galbene și așa mai departe.

Toate erau făcute cu complicitatea întregului sistem, c nu a fost numai inițiativa a doi oameni că atunci ar fi fost simplu. A fost o inițiativă a unui întreg aparat la nivel de stat, cu aprobarea și cu eventual, complicitatea, neutralitatea binevoitoare a Parlamentului. În rapoartele de activitate ale SRI-ulu că într-o zi au aprobat vreo șase în aceeași zi se vorbea despre echipe mixte, de binom. Nu e un termen pe care l-am inventat noi, ci pe care l-a folosit SRI-ul în rapoartele lui. Dacă nu ar fi existat un anumit curaj. Cred că a fost și o experiența personală care a contat. Atât în cazul lui Hellvig cât și a lui Iohannis.”

Ion Cristoiu: Am spus că au exprimat o necesitate legică. Când am studiat teroarea lupta de clasă, trei sferturi din oamenii anchetați nu erau abuzuri personale. Am studiat generalii lui Antonescu. Unii trebuiau condamnați. S-a creat ideea de luptă contra corupție. Se creează o atmosferă la fel cum s-a creat lupta de clasă și la lupta de clasă un securist punea ochi pe nevasta ăluia de peste drum, îl vâra la bulău și îi lua nevasta și casă. Problema nu era binomul.

Problema a fost că se crease această atmosferă cu complicitatea fățișă a unei mari părți a presei care nu spunea acest lucru, și pe cre eu l voi spune până în fața plutonului de execuție. Nu contează și dacă unul a mitraliat o școală întreagă. El trebuie să beneficieze de statul de drept. Nu există justificare, nu există emoție colectivă. Cum a fost cu Colectiv. Justiția tocmai de asta este oarbă, probabil și surdă.

Dan Andronic: Nu credeți că acest principii sunt deja depășite, nu mai sunt aplicate nicăieri în lume? Principiul de nevinovăție, al justiției oarbe.

Ion Cristoiu: În Occident am avut pandemia care justifica totul și războiul din Ucraina care justifică totul. Nu justifică nimic. Nu justifică încălcarea libertății de expresie care este temeiul capitalismului și dezvoltării Occidentului ca niciodată în istorie și această respectare a drepturilor. A drepturilor omului. Nu justifică nici măcar lupta împotriva terorismului.

Toate dosarele acre sunt respinse. Nu e adevărat că s-a îmblânzit Justiția, e corectă. Erau prost făcute. Lupta împotriva corupției a fost compromisă prin aceste dosare. În loc să fac procurorii inteligenți n crimă și pedeapsă. Procurorul prin asta este genial. E deștept, zâmbește cutare și te prinde. S-au adus tot felul de pițifelnici, s-au adus la centru și li s-a zis faci ce zicem noi ești acoperit. El în loc să se ostenească, să găsească probe, îi făcea Coldea dosarul numai pe interceptări, aveau o parte a presei care frăgezea victima. Nici nu apuca să ajungă la DNA ca ala era deja criminalul. Judecătorul era sub presiune.

Emisiunea poate fi urmărită AICI

Adevărul despre intervenția sovieticilor în eliminarea lui Ceaușescu

Cartea redă obiectiv, pentru prima dată, dinamica evenimentelor Revoluției Române în întreaga lor profunzime.

Volumul este construit exclusiv pe documente desecretizate de Statele Unite și Rusia, dar mai ales pe declarații date de protagoniști, sub jurământ, în Dosarul Revoluției. Faptele fiind deja prescrise, martorii citați chiar spun adevărul în fața procurorilor, pentru a nu comite infracțiunea de sperjur. Și spun lucruri total neașteptate!

Volum recomandat de Evenimentul Istoric!