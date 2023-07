Live Text. Directorul SRI Eduard Hellvig își depune mandatul! A fost cel mai longeviv director al serviciului

Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, își depune mandatul luni. El a condus SRI vreme de 100 de luni, din 2 martie 2015.

„Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viaţă pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații”, a declarat Hellvig.

„Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu Preşedintele României, căruia îi mulțumesc și cu acest prilej pentru susținerea constantă arătată de-a lungul acestor ani la conducerea Serviciului.

Sursa foto: Administratia Prezidentiala

L-am informat și pe președintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelese pe deplin, și pe care vi le împărtășesc și dumneavoastră.

O să vă explic:

Este o cutumă greşită la noi, ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele, din diverse motive. Eu personal, cred că este nevoie de un astfel de pas. Este în primul rând un gest de sănătate democratică, pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democraţie, pentru echilibrul puterilor în stat, ca un director de serviciu de informaţii să aibă un mandat limitat în timp”, a mai spus directorul SRI.

„Pietrificarea în funcţie nu este bună, ea poate conduce la setarea de obiective greşite pentru instituţie, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituţie care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut”, a adăugat Eduard Hellvig.

„Nu vreau să evit abordarea frontală a unui subiect legitim. Funcția oferă acces la un volum semnificativ de informații sensibile. Nu e corect ca o persoană să fie expusă timp îndelungat la acest flux de informații.

Mi-am îndeplinit obiectivele, am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de fosta Securitate și de politică, am câștigat încrederea partenerilor externi, am promovat o nouă generație”, a mai spus directorul SRI.

El a mulțumit colaboratorilor și beneficiarilor legali ai informațiilor SRI. „Cred că viitorul SRI va fi bun pentru România dacă se ferește de politică și păstrează respectul pentru democrație”.

„Profesional și sufletește voi fi întotdeauna marcat de această experiență”, a încheiat Hellvig.

Hellvig, carieră îndelungată și în politică

Directorul SRI, născut pe 27 octombrie 1974, la Zalău, a studiat Științele Politice la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj și a activat apoi ca politolog, publicist și politician. Între 1999 și 2000 a fost șeful de cabinet al ministrului de Interne Constantin Dudu Ionescu. În 2000 a activat în campania prezidențială a actualului guvernator al BNR, Mugur Isărescu.

În 2004 a fost ales deputat, dar în 2008 a pierdut realegerea. În 2012, din mai până în decembrie, a fost ministru al Dezvoltării și Turismului. În același an s-a întors în Parlament, ca deputat PNL, iar în 2013 a devenit deputat în Parlamentul European. În 2014 a câștigat un nou mandat ca eurodeputat, pe care l-a părăsit în 2015, când a fost numit director al SRI de președintele Klaus Iohannis.