Exclusiv. Cum s-au făcut jocurile la prezidențialele 2009. Dezvăluiri despre celebra palmă a lui Băsescu

În 2009, cu câteva zile înainte de alegerile pentru turul doi al alegerilor prezidențiale, în spațiul public a apărut o înregistrare video, în care părea că Traian Băsescu lovește un copil. Incidentul data din 2004 și fusese filmat la unul dintre mitingurile electorale ale Alianței DA – PD – PNL. Traian Băsescu era candidatul alianței pentru Președinția României.

Scena cu copilul, scoasă din înregistrare, a fost folosită cinci ani mai târziu, înaintea prezidențialelor din 2009, pentru a întoarce votul popular împotriva lui Băsescu. Astfel se dorea o lovitură de ultim moment prin care candidatul PDL să fie scos din jocul electoral de Mircea Geoană.

După 22 de ani de la incident și după 13 ani de la momentul apariției casetei video în spațiul public, autorul filmării a rememorat ce s-a întâmplat în acele zile. Cum a fost făcută înregistrarea și cum a apărut în spațiul public, dar și cum i s-a propus să confirme incidentul,

Ticu Alexe a vorbit despre acest episod, dar și despre altele, din viața sa de operator video, în podcastul EVZ Play, cu Robert Turcescu și jurnalistul Dan Andronic.

Episodul cu palma lui Băsescu

Ticu Alexe a povestit că a ajuns să lucreze în campania din 2004 pentru Traian Băsescu, la solicitarea Adrianei Săftoiu și a Laviniei Șandru. În acest context, a povestit cum a ajuns la episodul cu copilul despre care s-a spus că a fost lovit de Traian Băsescu,

„Campania electorală a lui Băsescu nu mi-a fost încredințată mie. Femeia dintre Băsescu și copil a venit la mine și m-a rugat să îi înmânez o scrisoare domnului președinte Băsescu. Ca să ne și legăm de eveniment i-am spus să vină după mine când mă duceam să filmez și atunci îi putea da scrisoarea. Copilul locuia vizavi de Piața de unde era scena. Când am montat scena, i-am dat copilului un sandwich, și de atunci s-a ținut după mine. Așa a făcut și atunci când am mers lângă scenă să filmez, copilul a venit după mine”, a povestit Ticu Alexe.

Potrivit spuselor sale, copilul se ținea după oficialii Alianței DA și, la un moment dat, de pe scenă, întrebat de Mona Muscă cu cine ar vota, a răspuns cu Ion Iliescu.

„Mona Muscă l-a urcat pe scenă și l-a întrebat cu cine ar vota dacă ar avea posibilitatea, iar copilul a răspuns «Cu Iliescu!». Băsescu a reținut asta, și când l-a văzut venind cu mine, probabil i-a zis să plece. Nu vreau să comentez, și nu pot spune nimic despre secvență, nici nu am știut că s-a întâmplat. Venind spre Snagov m-a întrebat cineva din staff dacă există secvența cu copilul. De la Băsescu s-a aflat, el a spus că a împins pe unul la marginea scenei. În drumul către București am dat caseta înapoi și o doamnă din staff a văzut secvența, eu nu știam ce am filmat. Am luat caseta și i-am dat-o unei doamne din staff-ul lui de campanie”, a povestit operatorul video.

Ticu Alexe nu crede că Traian Băsescu ar fi intenționat să lovească copilul, dar spune că posibil să-l fi văzut în fața scenei după ce mai înainte spunea că votează cu Iliescu.

Ce s-a întâmplat în 2009

După cinci ani, operatorul își amintește că lucra în campania electorală a lui Crin Antonescu, candidatul PNL la alegerile prezidențiale.

„Atunci a apărut caseta la Realitatea, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu. Dumitrescu a spus că a difuzat-o Gardianul. Cine trebuia să știe știa că eu am filmat caseta, eu nu știam ce am filmat, și atunci am dat un telefon persoanei căruia i-am dat caseta. Persoana respectivă mi-a zis să nu mai vorbesc despre asta, apoi am mai primit un telefon mai de sus care mi-a vorbit amenințător. Atunci l-am sunat pe șeful comisiei SRI, Cezar Preda, și atunci s-a încheiat”, a povestit Ticu Alexe.

El a mai spus că i s-a oferit o sumă de bani pentru a confirma că lucrurile au stat așa cum se vede pe filmare. Însă a refuzat să meargă la televiziune și să vorbească.

„Am primit o sumă de bani de la cineva și mi-a zis să vin să spun exact cum a fost acolo, dar nu m-am dus. Nu a fost vorba de un milion de dolari. Cu sau fără milion de euro, cu sau fără declarația mea de atunci, Băsescu tot ar fi ieșit președinte, iar eu aș fi fost undeva într-o pușcărie pentru că am luat banii aia. Aș fi fost hulit și scuipat și de tabăra pro și de tabăra contra. Eu și în campania președintelui Constantinescu am filmat lucruri veridice, eu nu am mințit poporul cu televizorul. Unde nu era de dat, nu le dădeam, dar nu am făcut nicoidată dintr-un lucru rău unul bun, și nu am făcut niciodată lucrul ăsta”, a mai povestit Ticu Alexe.

Ce efect a avut episodul asupra lui Ticu Alexe

Întrebat de Dan Andronic, acum, după 13 ani dacă a fost deranjat de faptul că acea înregistrare a fost folosită împotriva lui Traian Băsescu, a negat, spunând că nici măcar nu s-a gândit la acest lucru.

„Nu, nici nu m-am gândit la asta. Ca dovadă că nu m-a deranjat am spus chestia asta într-o emisiune, și în momentul când am povestit asta, ca să nu influențez pro sau contra, am rugat să fi întoarse camerele din studio. Îi povesteam unei mari profesioniste de televiziune, care m-a chemat și m-a făcut puțin de râs”, a mai povestit el în podcastul EVZ Play.