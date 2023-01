Exclusiv. Cum l-a ajutat Ion Țiriac pe Jean Maurer în Germania: „Ioane, am nevoie de niște bani…” Video

A reușit să dea peste un român foarte apropiat familiei Maurer, nimeni altul decât tenismenul și afaceristul Ion Țiriac, după cum a povestit Jean Maurer la podcastul EVZ Capital Istoria Secretă.

„Am apelat la vremea respectivă la domnul Țiriac. Știam că este în Germania undeva în Munchen, eu eram în Essen, destul de departe între cele două. Am reușit să aflu la ce hotel, am sunat și am reușit să vorbesc cu el. Dialogul a fost foarte simplu, i-am spus: «Bă, Ioane, am nevoie de niște bani cu împrumut, că trebuie să-mi cumpăr mobilă, să mobilez casa, că n-am nimic.» Eu plecasem cu o valiză cu 5 tricouri, 5 chiloți, 5 șosete, 2 pantaloni, o geacă și 2.000 de mărci.”, și-a amintit Jean Maurer.

Ion Țiriac l-a trimis la bancă

„Banca mi-a dat un credit garantat de Țiriac. Pe care l-am plătit în 2 ani, destul de repede, pentru că aveam un salariu bun. El nu și-a luat nicio obligație față de mine, el doar a garantat. Sigur, dacă nu mi-aș fi onorat ratele sau creditul respectiv, ar fi fost bun de plată. Oricum, din punctul meu de vedere, nu a vrut să interfereze personal cu mine în niciun moment.”, e de părere fiul fostului premier comunist.

Primul telefon în țară

„După 3 săptămâni de acomodare, între timp mă mutasem la un salariat al firmei Krupp, care a spus că are spațiu și mă poate primi în chirie, am dat un telefon în România, la maică-mea și la taică-miu și le-am spus că sunt în Germania. Ei mi-au spus că au bănuit, pentru că vorbiseră cu soția, care n-a vrut să le spună. Am zis că am fugit și că sunt bine-mersi în Germania, că am vorbit cu Berthold Beitz, că m-am angajat, că am un salariu bun și că totul este în regulă. Am spus la telefon că eu nu am fugit, decât parțial, pentru că vreau să am același statut pe care l-a avut și Valentin Ceaușescu când a plecat la studii în Anglia, vreau să am și eu statutul de a avea o specializare în Germania. Drept pentru care eu mă voi duce la ambasada română, le voi cere o viză de ședere, apoi după 6 luni eu mă voi întoarce acasă. Așa le-am spus. Intențiile erau altele pentru că eu exact a treia zi eu mi-am depus dosarul de cetățenie în Germania.”, a mai spus Jean Maurer.