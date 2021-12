Exclusiv. Cronica unei morți anunțate! Și-a sfidat Ceaușescu sfârșitul? „Împușcații nu au înțeles că se duce de râpă totul”. VIDEO

Actorul Mircea Diaconu a fost în linia întâi a mișcării de revoltă care a culminat cu schimbarea regimului politic din decembrie 1989. Artistul nu a fost cap de afiș doar în memorabile filme și piese de teatru, ci și în cotitura istorică de acum 32 de ani care a schimbat radical destinul României. Invitatul jurnalistului Mirel Curea în emisiunea EVZ Istoric a povestit cum a simțit, de la firul ierbii, tăvălugul care avea să cuprindă în scurt timp toată țara. Mai târziu, Diaconu avea să fie și o figură importantă pe scena civică și politică a țării, ajungând europarlamentar.

„ Am simțit că a tremurat camera. Am țipat la soția mea: Începe „

„M-a luat valul. Eram acasă, copilul era la bunici la Bacău, altfel nu s-ar fi întâmplat nimic. Curgea televizorul, se desfășura cunoscutul miting din Piața Palatului, ăla cu suta de lei. La un moment dat am simțit cu coada ochiului că a tremurat camera. Am țipat la soția mea: Începe! Ea știe despre ce vorbesc, eu știam despre ce vorbesc, toată lumea știa. Era o așteptare, hai domne odată că nu se mai poate”.

Pe de altă parte, Mircea Diaconu admite că nu poate înțelege cum Nicolae și Elena Ceaușescu (cărora le deplânge soarta, nefiind de acord cu împușcarea lor – „a fost o greșeală mare”) nu au părut să conștientizeze că sfârșitul le era deja pecetluit.

Diaconu: „La Ceaușescu era un prizonierat al propriei minți”

„Persoanele împușcate nu au înțeles că se duce de râpă totul. În acel an cădeau unul după altul toate regimurile comuniste. Am făcut chiar un pariu cu niște prieteni: Crăciunul ne prinde fără. Am făcut pe un whisky (…) La Ceaușescu era un prizonierat al propriei minți. Sunt forme de schizofrenie, oameni închiși în proiect. Avea toate argumentele, nu doar bilețelul lui Iulian Vlad (n.r. – fostul șef al Securității, care l-a avertizat că Gorbaciov îl vrea jos din funcție). Erau prizonierii grupului din jurul lor”, povestește actorul.

Moderatorul Mirel Curea a amintit o mărturie a fostului șef de gardă al soților Ceaușescu, generalul Neagoe. Potrivit acestuia, fostul președinte comunist i-a cerut oficialului să nu se tragă în marea de muncitori adunați în Piața Palatului la ultimul său miting oficial din data istorică de 22 decembrie 1989, care e asimilată cu Revoluția. „Să nu trageți în ei, ăștia sunt muncitori”, l-ar fi rugat Ceaușescu.

