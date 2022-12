Exclusiv. Comediantul George Tănase, atacat de clovnul-deputat?! „Am fost victimă colaterală!” – Video

„Eu am avut o dezamăgire, trebuie să recunosc, în momentul în care am făcut un revelion la TVR.. Și eu chiar am fost actor colaborator, n-am avut nicio treabă politică. S-a scris că am luat ‘jde miliarde… Dacă mai dai un search pe google, găsești cât am luat eu, prețurile sunt acolo. Și nu e nici pe departe 150.000 de euro. Și am fost foarte dezamăgit de USR când l-am văzut pe un nene Bulai, președintele Comisiei de Cultură, care a zis vrute și nevrute. Eu atunci n-am ieșit în presă, pentru că mă sunau să zic. Nu e genul meu scandalul. Eu am fost victimă colaterală… ”, a spus George Tănase, invitat la podcastul EVZ Capital România lui Cristache.

Este cunoscut faptul că Iulian Bulai a prestat servicii de animație stradală în Norvegia, având roluri de mim, de statuie și de clovn care împletește baloane pentru copii. Ironia face ca un deputat cu asemenea background cultural-artistic a avut un cuvânt de spus despre numărul lui George Tănase.

„Ei au început să-și dea cu părerea despre umor așa cum îmi dădeam eu părerea de politică. Dar ei o dădeau cu încredere că așa se face umorul, că ăsta e umor grobian, că nu știu ce. Mă educau pe mine cum să-mi fac meserie. Cum să-l fac eu pe Iohannis?! Nu poți să-mi spui mie cum să-mi fac meseria. Deși când l-am cunoscut pe Barna, mi-a lăsat o impresie foarte bună. Și eu am început a sprijini cât am putut eu USR cu diaspora. Adică nu ei m-au făcut direct, ci niște oameni din diaspora, când se strângeau semnăturile prin 2016-2017, mi se păreau super-cool, eu sunt și naiv, sunt și un om emoțional.”, a mai spus comediantul, care nu exclude o eventuală intrare în politică. Nu ar fi primul actor de comedie care a făcut acest pas și care chiar a ajuns președintele unei țări care îi ține piept Rusiei lui Putin.

„Mi-ar plăcea la un moment dat să intru în politică. N-am zis asta nicăieri. Sper ca până atunci să se schimbe regimul politic, să apară ceva nou. Eu am votat USR mulți ani, crezând că e calea. Și nu mi-a plăcut în ultimii ani ce am văzut pe acolo. Credeam că sunt altceva.”, a recunoscut George Tănase.