Zona de nord a Capitalei este recunoscută pentru ”oazele” sale de confort, pentru zonele elitiste răsărite acolo de-a lungul ultimelor decenii sau conservate din vremuri comuniste. Însă, în sectorul 1 – cel mai bogat al Bucureștiului -, sunt și ”pete negre” date uitării de primar. Revolta unor locatari pare că stă să izbucnească.

Sunt locuri în sectorul 1 în care viața de zi cu zi a contribuabilului, care scoate bani frumoși din buzunar pentru taxe plătite administrației locale, e un un coșmar. Un astfel de loc al uitării, care nu e pe harta edilului Clotilde Armand, e cartierul de vile cochete așezat în Dămăroia, în spatele Lacului Băneasa.

Drumuri vălurite și găurite de pământ, precum în Bucureștii anilor 1800, care nu au văzut asfaltul niciodată, fac viața grea a peste 500 de oameni care au investit serios în confortul lor ridcându-și case scumpe. Dar sunt obligați să folosească niște poteci ceva mai mari, pline de noroi, care la fiecare ploaie se umplu de apă și se transformă în bălți uriașe ce pot fi traversate doar cu cizme de cauciuc.

Impozite de mii de euro, condiții de Ev Mediu

Privit dinspre capătul care se ”înfige ” în șoseaua Străulești, ai zice că drumul plin de gropi adânci care păstrează apa de ploaie săptămâni de-a rândul, e din altă lume. Una încremenită în timp, cu vreo 200 de ani în urmă. Acolo unde carosabilul se lipește de strada Liliacului, asfaltul se ”topește” ca prin farmec. Rămâne doar pământul vălurit de pietrișul din balast care face ca mașina să se încovoiae din toate încheieturile.

Aceasta este una dintre intrările în liniștitul și cochetul cartier de vile așezat câteva sute de metri mai în interior, undeva în spatele Lacului Băneasa. Locul unde aproximativ 500 de oameni, toti plătitori onești de impozite stabilite ca pentru zona zero. Adică, sume de până la 1.000 de euro de proprietate, anual. Doar locuiesc în Sectorul 1 al Capitalei!

În campanie, primarul Clotilde Armand a promis ”marea asfaltare”

O cheltuială pe taxe care, spun oamenii, nu se justifică câtuși de puțin. Și asta pentru că strada Liliacului este doar drumul spre coșmarul lor, al celor 500 de bucureșteni care cer primarului USR, Clotilde Armand, doar un lucru extrem de normal, semn al civilizației: asfalt pe străzile din cartierul lor. Pentru că în aceeași situație sunt și străzile Bujorului și Nuferilor. Drumuri denumite pompos ”străzi” atâta veme cât sunt doar niște poteci ceva mai late, tot din pământ, acoperite cu același balast, care șerpuiesc printre vilele aliniate la marginea lor.

Un asflat pe care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, l-a promis în campania electorală atunci când pașii au purtat-o la porțile proprietarilor de vile. De atunci, nimeni nu a mai văzut-o pe acolo.

”Primăria nu a făcut niciodată nimic. Nici nu zici că existăm. Dar impozite ne iau ca și celor care stau în Primăverii”

”Tot ce s-a făcut aici, s-a făcut pe banii noștri. Pe bani foarte mulți. Ne-a costat de ne-a rupt! Apă, gaze, canalizare. Primăria nu a făcut niciodată nimic. Nici nu zici că existăm. Dar impozite ne iau ca și celor care stau în Primăverii că, deh, e zonă zero. Am investit în case, dar stăm ca la țară. Lumină pe stradă avem doar de cinci ani, iar canalizare e abia de un an. Și acum sunt vecini de-a noștri care nu au canalizare, care au fosă în curte pentru toaletă.

Eu locuiesc aici de 15 ani, am venit printre primii și vă spun că străzile astea (n.r. Liliacului, Bujorului și Nuferilor) nu au fost asfaltate niciodată. Câte un vecin a mai pus câte un petic de beton când și-a făcut casa. Dar aia nu e asfaltare. Sunt drumuri de pământ care se inundă la fiecare ploaie și care se umplu de noroi. Doamna primar Clotilde Armand a venit aici. O dată, când a avut nevoie, când era în campanie electorală. Apoi, nu a mai venit”, ne-a spus Niculina Sfințescu, inginer constructor, pe gardul casei căreia stă prins un mesaj adresat primarului sectorului 1: ”Străzi pline de noroi doar în sectorul 1”

Pe hârtie totul e stabilit. La virgulă

Povestea zonei – Băneasa Lac, din Dămăroaia -, cartier cu vreo sută de vile cochete, case pierdute în labirintul celor trei străzi de pământ, mereu inundate și pline de noroi când plouă, și innecate în colb și țărână când vremea este uscată, îmbracă deja formele unui protest local.

Pe gardurle vilelor sunt benere cu mesaje către administrația locală a Sectorlui 1, către edilul Armand care, iată, nu face absolut nimic pentru cei peste 500 de contribuabili. Și asta în condițiile în care, din octombrie 2020, există aprobarea pentru începerea lucrărilor de modernizare a străzii Bujorului (Hotărârea de Consiliu Local 24.08.2020). Însă, de atunci, totul a rămas pe hârtie: estimări financiare și ale timpului de execuție, măsurători exacte ale carosabilului, ale bordurilor și ale trotuarelor, acolo unde ele există. Totul la virgulă!

”În campanie ne-au găsit, acum nimeni nu ne mai bagă în seamă”

”La Primărie (n.r. Primăria Sectorului 1) e vraiște. Nu au director de investiții, ceea ce ne interesează pe noi. Am trimis o notificare primarului Armand, să-i amintim de traiul civilizat pe care ni l-a promis în campanie. Sperăm să primim un răspuns cât mai grabnic, cu termene și soluții concrete. De mai bine de zece ani venim acasă și plecăm de acasă pe străzi din pământ pline de gropi, acoperite de noroi și bălți uriașe la fiecare ploaie și pline de praf când vremea e uscată. Aici e Evul Mediu! În campanie ne-au găsit, însă acum nimeni nu ne mai bagă în seamă.

n petiția trimisă am cerut reluarea procedurilor pentru lucrările de asfaltare deja aprobate pentru strada Bujorului și urgentarea proiectelor în cazul celorlate două străzi – Liliacului și Nuferilor. Cu impozitele luate de la noi, cei vreo 500 de locatari, le asfaltau până acum. Toată cheltuiala nu depășește 350.000 de euro pentru toate cele trei străzi. Dar nu vor”, ne-a declarat Petru Angeleșiu, locatar al zonei, dar și vicepreședinte al Asociației Băneasa Lac, organizație care reprezintă interesele tuturor celor din zonă în lupta dusă în ani cu Primăria Sectorului 1, condusă acum de Clotilde Armand.

Străzile din pământ se tasează și pot distruge sistemul de canalizare recent făcut

Dacă aceste străzi din pământ nu vor fi asfaltate cât mai repede există riscul, spun specialștii consutați de locatarii din zonă, ca drumurile să se surpe și să distrugă și canalizarea abia făcută. Sistem de care, oricum, nu beneficiază toți proprietarii de vile din Băneasa Lac pentru că Apa Nova nu a luat rețeaua în primire de la primăria lui Armand. Cine are acum canalizare, o are pe cea veche făcută în regie proprie, țevi pe lîngă care a fost trasă, pe sub pămînt, cea nouă încă nedată în uz.

Disperați din cauza situației în care trăiesc de atâta amar de vreme fără ca autorităților locale să le pese, locatarii din acest cartier cochet de vile – imobile prinse între drumuri din pământ vălurite și pline de noroi, gropi și apă -, vor să picheteze Primăria Sectorului 1. Și chiar să ajungă în instanță dacă edilul Clotilde Armand nu le va asfalta străzile.