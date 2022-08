Exclusiv. Ce ministru și-a luat zborul?! Este maestru al sportului de la 17 ani! Video

„Eu am fost un inginer de aviație care a ajuns în politică. Și nu un politician care nu știu când a fost inginer. Eu n-am intrat niciodată în politică, politica a intrat în mine, la Revoluție. Pasiunea vieții mele a fost aviația și este în continuare.”, a povestit fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu.

Pasiune pentru zbor, moștenire de familie

„Tata a fost în aviație, în război. Era foarte tânăr, nu era pilot. A avut și el chestia asta, a făcut aeromodele prin anii 30. Ai mei s-au cunoscut pe front. Erau amândoi veterani de război. Mama a murit de curând în pandemie și nu aveam voie decât 6 persoane. Și ne-am pomenit că au venit de la unitatea militară de la Râmnicu Vâlcea 3 militari cu coroană de război și mi-au spus că mama a fost ultimul veteran de război din județul Vâlcea.”, a mai spus fostul lider PD.

Radu Berceanu, maestru al sportului

La vârsta la care alți copii se întrec la locul de joacă, fostul ministru era deja experimentat în aeromodelism.

„Eu am început să fac aeromodele dinainte de a mă duce la școală. Aproape un an de zile am făcut curat prin atelier și am amestecat cleiul, pe vremea aia era clei de oase care se ținea într-un vas cu apă și vasul cu clei în vasul cu apă. Ăla când se răcește se întărește și trebuia amestecat.”, își amintește Radu Berceanu, care susține că astfel s-a călit pentru a face performanță. „Eu am devenit maestru al sportului la aeromodele când eram în clasa a XI-a.”, punctează fostul ministru.

„Am intrat la Aerospațiale (n.r. Facultatea de Inginerie Aerospațială). Am fost repartizat la Craiova la centrul de încercări în zbor al industriei aeronautice române. N-aș putea să spun că mi-a plăcut, pentru că era militar. Eu aveam părul lung, nu prea cochetam eu.”, recunoaște Radu Berceanu, care a intrat în politică imediat după Revoluție, devenind vicepreședintele Consiliului Frontului Salvării Naționale din județul Dolj.

