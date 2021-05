Un atac extrem brutal în care criminalul a folosit, pe rând, un ciocan și un cuțit de bucătărie pentru a suprima viața Alinei M. (44 de ani), mamă a doi copii. După crimă, Stelian a plecat pe străzi, înarmat cu cuțitul plin de sânge cu care tocmai îi tăiase gâtul femeii! Evenimentul zilei a aflat ce făcea biata femeie în ultimele sale clipe de viață și care a fost motivul incredibil care i-a luat complet mințile bărbatului și l-a transformat într-o fiară dezlănțuită.

Ordinul de restricție nu l-a ținut departe pe ucigaș

Teatrul sângeroasei nenorociri a fost un apartament dintr-un bloc situat pe strada Constantin Radu, din sectorul 5 al Capitalei. Același cămin conjugal pe care Stelian și Alina îl împărțeau de ceva vreme plătind chirie proprietarului, locuință în care certurile erau parte dintr-un cotidian la care până și vecinii erau martori. Scandaluri iscate ori de câte ori bărbatul bea un pahar în plus, certuri violente care însă nu au convins-o pe Alina să-și ia copiii – băiatul și fata – și să plece. Ci doar să ceară ajutorul autorităților pentru a obține un ordin de restricție împotriva bărbatului violent. O hârtie care nu a reușit câtuși de puțin să o protejeze pe biata femeie care avea să cadă răpusă de mâna iubitului ei, sub o ploaie de lovituri mortale de ciocan și de cuțit. O tragedie cu final așteptat, de fapt.

Actul întâi al tragediei: Alina e bănuită de infidelitate după ce s-ar fi întâlnit cu un bărbat pe stradă

Asasinul este acum în Arestul Central al Poliției Capitalei, acolo unde a ajuns după ce poliția l-a prins pe stradă, la scurt timp după comiterea cumplitului asasinat. Încă avea la el cuțitul însângerat cu care îi tăiase gâtul Alinei. În fața anchetatorilor, individul a mărturisit crima. Sec. Fără regrete. Fără păreri de rău. În ochii lui, Alina greșise atunci când, cu o zi înainte de a fi măcelărită, femeia s-a întâlnit pe stradă cu o cunoștință, cu un bărbat cu care s-ar fi îmbrățișat. Martor al acelei întâlniri ce putea fi una nevinovată, Stelian s-a mulțimit doar să-și facă apariția în fața celor doi, fără să le ceară socoteală. Fără să încerce să lămurească pe loc lucrurile. Avea să o facă a doua zi, într-un mod îngrozitor, măcelărind un om.

”Înainte cu o zi, Alina s-a întâlnit cu un bărbat pe stradă. S-au îmbrățișat. Am crezut că înnebunesc. M-am dus la ei, dar nu le-am zis nimic. Doar am luat-o pe Alina de acolo și am plecat amândoi. M-am enervat rău, dar nu am făcut nimic”, avea să povestească asasinul în anchetă.

Final de coșmar: asasinul îi zdrobește capul cu un ciocan și îi înfige un cuțit în gât

A doua zi de Paște, ceva s-a declanșat în mintea ucigașului. A acționat din impuls când, zice el, a văzut că iubita lui face curățenie de mântuială. Alimentat de episodul consumat cu mai puțin de 24 de ore înainte în urma căruia i s-a strecurat în suflet îndoiala că iubita l-ar putea înșela, dar și de alcoolul consumat, Stelian s-a luat de iubita lui. A iscat un scandal pe motiv că nu șterge praful cum ar trebui. De la țipete și amenințări până la crimă nu a fost decât un pas. Adică câteva zeci de secunde, suficiente ca ucigașul să-și piardă complet rațiunea, să se înarmeze cu un ciocan și să-i zdrobească capul femeii. Dimensiunile ororii au îmbrăcat forme diabolice atunci când Stelian a înfipt un cuțit în gâtul Alinei, după ce aceasta și-a dat ultima suflare în urma multelor lovituri de ciocan încasate.

”Când am văzut-o că nu face curățenie cum trebuie m-am enervat rău”

”Am ținut în mine o zi fără să-i zic nimic (n.r. Alinei). Dar când am văzut-o că nu face curățenie cum trebuie, m-am enervat rău. Ștergea praful cum nu trebuie. Atunci mi-am adus aminte și de ăla (n.r. bărbatul despre care Stelian spune că Alina se întâlnise pe stradă). M-am enervat rău. Am lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap până când a căzut. Apoi am luat un cuțit și i l-am înfipt în gât. Cu cuțitul am plecat pe stradă și am sunat la poliție să vină să mă ia”, ar mai fi spus individul în fața investigatorilor.

Un dosar, două anchete: una pentru omor, una pentru copiii rămași orfani

Investigațiile în ceea ce privește crima sunt continuate de polițiștii de la ”Omoruri” și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Stelian R. este cercetat pentru două capete de acuzare – omor calificat și violență în familie -, și riscă să stea după gratii până la 25 de ani.

În paralel, se derulează și o anchetă socială care are legătură cu cei doi copii minori ai Alinei. ”Protecția Copiului” Sector 5 a demarat deja toate procedurile pentru ca fetița și băiețelul rămași orfani să ajungă în grija bunicilor materni, ai părinților femeii măcelărite de iubit cu ciocanul și cu cuțitul. Oamenii vor ajunge și în fața procurorilor pentru a-și face cunoscută intenția de a se constitui parte civilă în procesul în care ucigașul fiicei lor va fi judecat.