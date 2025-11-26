Exclusiv. Cătălin Cazacu, alt om de când a plecat de la Antena Stars: Mi-am recăpătat libertatea
- Emma Cristescu
- 26 noiembrie 2025, 22:57
Exclusiv. Cătălin Cazacu a povestit despre cum s-a schimbat viața sa după plecarea de la Antena Stars și despre ce îl face fericit în prezent. Fostul prezentator TV se bucură acum de mai mult timp liber și își dedică zilele pasiunii pentru navigație.
Cătălin Cazacu, după plecarea de la Antena Stars
Fostul prezentator a spus că se simte eliberat și că își trăiește viața după propriile reguli. „De când nu mai muncesc zilnic la Antena Stars, mi-am recăpătat libertatea, am stat toată vara în Dunăre, fac doar ce îmi place și nu mă mai trezesc dimineața.”
Cazacu a mai spus că zilele lui nu mai sunt dictate de un program strict și că petrecerea timpului pe apă este acum prioritatea sa principală. Întrebat despre planurile sale de viitor, el a declarat că preferă să lase lucrurile să se desfășoare natural.
„Nu îmi fac planuri niciodată. Stau foarte mult cu barca pe apă și am un proiect pentru anul viitor cu Yamaha, care se va filma atât pe apă, cât și pe uscat. Mă bucur că proiectul „Fain pe barcă” se dezvoltă din ce în ce mai mult.
Nicio zi din viața mea nu seamănă cu cealaltă. Astăzi sunt la București, mâine sunt la Timișoara, poimâine sunt la Craiova. Sufăr de o formă de ADHD și mă ajută acest stil de viață.”
Nu mai are așteptări de la oameni
Despre relațiile cu ceilalți și modul în care se raportează la oameni, Cazacu a spus că a renunțat la așteptările excesive și preferă să fie sincer și autentic. El consideră că îi este din ce în ce mai greu să găsească oameni sinceri în ziua de azi.
„Nu mai am de multă vreme așteptări de la oameni. Cred că fiecare om trebuie să fie exact așa cum simte. Nu vreau să schimb pe nimeni, la fel cum nu vreau să mă schimbe nimeni. N-am foarte multe calități, dar una dintre ele este că sunt real. Caut oameni reali, dar e din ce în ce mai greu de găsit pentru că trăim în secolul vitezei.”
Cătălin Cazacu, despre proiectul său de suflet
Cazacu a povestit și despre proiectul său de suflet, „Fain pe barcă”, pe care îl consideră mai mult o comunitate decât o afacere. Fostul iubit al Ramonei Olaru a declarat că proiectul se dezvoltă de la an la an.
„Fain pe barcă este un proiect de suflet. În urmă cu mult timp, eu și doi prieteni am luat o barcă și am plecat pe mare. Ulterior s-au alăturat tot mai mulți. În acest moment suntem o comunitate care depășește cu mult 200 de oameni. Pentru mine este cel mai frumos proiect. Nu îl consider o afacere. El nu este o afacere pentru că toți oamenii implicați o fac din pasiune.
Mă bucur că de la an la an reușim să stăm tot mai mult pe apă. Anul viitor prima ieșire este în aprilie. Avem pe an două evenimente foarte mari, unul în toamnă și unul în primăvară. Cel din primăvară va fi între 16 și 23 mai. Atunci se reunește toată comunitatea, dar și persoane noi.”
