Social Exclusiv. Capcanele firmelor care te ajută să obții despăgubiri după un zbor anulat. Sfatul avocatului







În perioadele aglomerate de peste an, mulți pasageri se confruntă cu anulări de zboruri sau întârzieri. De asemenea, situațiile în care zborurile sunt suprarezervate au fost tot mai des întâlnite în ultimii ani. Puțini dintre ei știu că legislația europeană le garantează anumite drepturi și compensații financiare în astfel de cazuri. În plus, multe firme apărute pe piață se oferă să le ofere sprijin în drumul spre obținerea despăgubirilor. Bineînțeles, un astfel de proces vine la pachet cu un comision. În exclusivitate pentru EVZ, avocatul Velicu Daniel a explicat ce se ascunde în spatele companiilor care oferă astfel de servicii juridice.

La anularea unui zbor, pasagerii au trei opțiuni: rambursarea integrală a biletului, redirecționarea către destinație sau reprogramarea călătoriei la o dată ulterioară. Alegerea uneia dintre acestea exclude automat accesul la celelalte două.

„Dacă avem o anulare, compania poate interpreta situația astfel încât consumatorul să nu primească banii înapoi pentru că nu a accesat o opțiune suplimentară (la cumpărarea biletului). Acest lucru, din start, încalcă legislația din România. Practic, nu poți plăti bani în plus pentru a-ți exercita un drept. Aceasta reprezintă o clauză abuzivă întâlnită la toate companiile aeriene, din perspectiva legislației românești: nu poți achita un serviciu pentru a-ți exercita un drept”, ne-a spus avocatul Velicu Daniel.

Compania aeriană are obligația de a încerca să asigure transportul către destinație cât mai repede, inclusiv prin intermediul unui alt operator. Dacă, de exemplu, greva personalului face imposibilă oferirea unei alternative rapide și în condiții similare, transportatorul trebuie să returneze contravaloarea biletului.

Pasagerul are dreptul să primească rambursarea fie în numerar, fie sub formă de voucher. În plus, dacă achiziționează un alt bilet pe cont propriu, compania aeriană trebuie să acopere diferența de preț. În acest caz, serviciile oferite trebuie să fie similare.

Dacă avionul decolează, dar este forțat să revină la aeroportul de plecare, pasagerul are aceleași drepturi ca în cazul unei anulări obișnuite. Dacă accepți o redirecționare, zborul este considerat întârziat, iar tu poți alege data plecării, fără să fii nevoit să iei primul zbor disponibil.

Drepturile pasagerului depind de durata întârzierii și distanța zborului. Dacă plecarea se amână cu cel puțin două ore, compania trebuie să ofere asistență – băuturi, gustări, acces la comunicații gratuite și, dacă este cazul, cazare și transport către locul de cazare.

Întârzierile mai mari de cinci ore permit pasagerului să solicite rambursarea biletului și, dacă este nevoie, un zbor de întoarcere. Este esențial ca bonurile și chitanțele pentru cheltuielile suplimentare să fie păstrate, pentru ca operatorul să poată restitui contravaloarea.

Când compania vinde mai multe locuri decât are disponibile, iar îmbarcarea este refuzată, pasagerul are dreptul la despăgubiri și asistență. Poate alege între rambursare, redirecționare sau rezervarea unui loc la un zbor ulterior.

Dacă anularea survine cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, pasagerii pot primi între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Același drept există și în cazul întârzierilor de peste trei ore la destinație.

Regulamentele europene se aplică zborurilor efectuate în interiorul UE, celor care aterizează în UE și sunt operate de companii din spațiul comunitar, precum și celor care decolează din UE, indiferent de companie.

La o simplă căutare pe internet, numeroase firme se oferă să îi ghideze pe pasageri în drumul spre obținerea despăgubirilor. În majoritatea cazurilor, păgubiții pot lua legătura cu acestea doar prin email.

„În primul rând, aceste companii desfășoară o activitate ilicită. Evident, termenul este nuanțat. Firmele oferă servicii juridice, deși doar avocații sau consilierii juridici autorizați pot presta astfel de servicii. Practic, firmele de tip SRL desfășoară activitate juridică în mod ilicit și nu încasează bani pentru aceste presupuse servicii”, a explicat avocatul.

Potrivit acestuia, avocații și consilierii juridici sunt cei care pot oferii astfel de servicii.

„Aceste firme nu pot desfășura activitate pro bono. În practică, ele pretind că oferă servicii pro bono inițial. Dacă, vezi Doamne, compania nu acordă despăgubiri, nu încasează bani. Aceasta este o problemă, deoarece doar ONG-urile pot desfășura activitate pro bono. Firmele de tip SRL desfășoară activitate contra unei sume de bani, conform codului CAEN, iar acesta nu permite servicii juridice pentru firmele de tip SRL”, susține el.

Există situații în care operatorii aerieni pot refuza plata compensațiilor, invocând „circumstanțe extraordinare” – condiții meteo extreme, decizii ale controlorilor de trafic sau riscuri de securitate.

În astfel de cazuri, companiile trebuie să demonstreze că anularea sau întârzierea nu putea fi evitată, dar au obligația să ofere în continuare asistență pasagerilor, inclusiv cazare și reprogramarea zborului.

Avocatul a explicat ce opțiuni au pasagerii care se confruntă cu o astfel de situație.

„Primul pas recomandat este sesizarea ANPC atunci când avem de-a face cu astfel de firme. Un email adresat companiei respective poate fi mai eficient decât angajarea unui avocat. În email se atașează dovada plății, copia cărții de identitate și biletele. Dacă există intermediari în achiziția biletelor, este recomandat ca aceștia să fie incluși în solicitare, iar cererea să fie trimisă ambilor prestatori de servicii”, a mai spus avocatul.