Exclusiv. Bâlbe peste bâlbe, secțiile ATI stau goale! Autoritățile aruncă răspunderea pe medici. Explicația ministrului Bode. VIDEO

Lucian Bode, ministrul Afacerilor de Interne, a încercat să creioneze un tablou general al situației critice pe care România o traversează.

România, recordmena Europei la număr de morți Covid

„Este nenorocire! Ne apropiem de un bilanț catastrofal. E momentul cel mai complicat de la începutul pandemiei. Am activat mecanismul european. Am luat o serie de măsuri pentru protejarea vieții. Am achiziționat acele medicamente pentru bolnavii de COVID.

Din stocurile strategice am luat acele concentratoare de oxigen, 500 de bucăți. Fiind guvern interimar nu putem să introducem alte restricții. Am avut 331 de morți. E un record trist la nivel european dintre toate statele membre, doar Rusia ne-a depășit”, a explicat demnitarul.

Moderatorul Robert Turcescu l-a rugat pe Lucian Bode să comentreze situația de la Spitalul Foișor din Capitală unde 23 de paturi ATI sunt libere. Ministrul a precizat că presiunea pe spitale a devenit din nou covârșitoare, iar situațiile urgente ar trebui amânate. „Unde nu avem situații urgente, o proteză mai poate aștepta o săptămână, putem elibera locuri în spitale”.

Chestionat de jurnalistul Dan Andronic de ce nu este publicat în Monitorul Oficial ordinul privind noile măsuri legate de prioritatea la internare, Lucian Bode a explicat că documentul semnat de ministrul Sănătății are valoare legală când e vorba de factorul de decizie, adică statul.

Ordinul ministrului Sănătății aruncă culpa asupra medicului

„Nu are valoare legală, aruncă în cârca medicului aprecierea gravității situației. O eventuală culpă penală pică în sarcina medicului. Arafat insistă absolut dubios că medicul decide, el nu are chef să definească urgența (…) O fractură de șold la 80 de ani amânată înseamnă moarte. Ăsta e motivul pentru care nu e publicat în Monitorul oficial, ca să răspundă medicii”, a comentat jurnalistul Mirel Curea.

„În momentul în care îi ceri unui medic să decidă dacă internează își asumă”, a conchis Dan Andronic.

