Raed Arafat, gafă colosală. Șeful DSU i-ar lăsa pe românii cu alte boli să moară

„Experții juridici pe care îi avem și Ministerul Justiției au considerat că proiectul se încadrează în situațiile prevăzute în articolul 110 alin. 4 din Constituția republicată și reprezintă un act de administrare necesar. Asta în ce privește hotărârea de guvern, măsurile nu se schimbă, rămân aceleași incidențe, aceleași măsuri care se cunosc. (n.r. Starea de alertă se prelungește) pentru 30 de zile.

Mai vreau să subliniez în privința ordinului de limitare a activității medicale în spitale, în privința cazurilor cronice sau a cazurilor elective, cum spunem noi. Din nou vreau să subliniez ce am spus și în alte declarații. Ordinul nu închide spitalele. Ordinul nu închide serviciile ambulatorii care rămân deschise și nici nu sunt menționate în ordin. Persoanele care au nevoie de investigații și vor să fie consultați, merg pe același mod – medic de familie, ambulatorii de specialitate, pot fi investigați.

Ordinul pune o prioritizare între cazurile ce pot fi amânate și situația în care ne aflăm și unde avem cazuri ce au nevoie de resursă umană suficientă, dedicată lor, cu specialitate în domeniul Terapie Intensivă, anestezie, urgențe sau toate aspectele care sunt legate de acest tip de cazuri COVID-19.

Decizia, ce caz poate fi amânat și ce caz nu poate fi amânat, este a medicului, nu se face prin ordin și nici de către emitentul ordinului sau șeful spitalului. Am dat exemple și le dau din nou. În loc să am resurse, pe lângă medicul care operează, un anestezist, un asistent de anestezie, resurse, oxigen, una, alta pentru operație de hernie de disc, care poate foarte ușor să fie făcută peste 2, 3 săptămâni, prefer ca anestezistul să fie la ATI, să îngrijească un bolnav care poate muri peste o oră sau două. Este prioritizarea resurselor ce am făcut, este un principiu foarte cunoscut în domeniul medicinei de dezastre și se aplică când avem limitare de resurse și avem nevoie de resurse în acest sens.

Nu suntem nici prima, nici ultima țară care ia astfel de măsuri. Se iau temporar. Acum este prevăzută pe 30 de zile.”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, miercuri seară.

Amintim că ministrul interimar de la Interne, Lucian Bode, a vorbit despre posibilitatea de a transporta pacienți infectați cu COVID-19 în străinătate din cauza crizei sanitare care a lovit sistemul medical românesc.

„Riscurile sunt următoarele: Avem 15.000 de infectaţi şi ne ducem spre 20.000 de persoane infectate la 24 de ore. Avem ATI pline, aproape 1.500 de persoane la ATI, aproape 1.600 de persoane sunt în aşteptare, în acest moment în UPU. Dimineaţă erau 51 care aşteptau un loc la ATI. Acum, seara, am trimis şase pacienţi din Bucureşti, cu o aeronavă, la Târgu Mureş. Căutăm soluţii în Bucureşti, Mureş, Iaşi, Cluj. Luăm în calcul transferul bolnavilor în străinătate, dar trebuie să fie o excepţie şi am discutat cu domnul Cseke să facem acest lucru pentru judeţele din zona de nord, limitrofe cu Ungaria”, a declarat Lucian Bode.