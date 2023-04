Exclusiv. Cazul fraților Tate. Detaliul care arată adevărata miză a dosarului. Video

Magistraţii au hotărât să respingă propunerea de prelungire a duratei măsurii arestării preventive formulată de DIICOT. În exclusivitate, avocatul fraţilor Tate a apărut în podcastul HAI Live, cu detalii şi explicaţii despre dosar.

Turcescu: Miniștrii de Externe spun „dar cum e cu dosarul Tate”?

Jurnalistul Robert Turcescu a anunțat că știe politicieni români care au recunoscut că au fost abordați pe această temă în diferite cancelarii occidentale. „E ceva ce ne scapă. Dvs. nu vreți să ne spuneți ce poate să fie în spate. Vreau să înțeleg, ați spus că îi știe foarte multă lume. Andrew Tate a fost cea mai căutată persoană la nivel mondial pe net în 2022. E un caz unic. Știu politicieni în România care mi-au spus că s-au dus în diverse cancelarii occidentale unde nu i-a întrebat nimeni de agricultură, de Ucraina, ci li s-au pus întrebări despre frații Tate și arestul fraților Tate. Miniștrii de Externe spun cu voce tare, au întrebat oficiali români <dar cum e cu dosarul Tate>?. E ceva în spatele chestiunii ăsteia”.

Avocatul Ioan Gliga a confirmat această ipoteză: „Și eu sunt tentat să cred că în spate este și altceva, pe care acuzarea nici măcar nouă nu ni l-a prezentat. Nu pot să nu speculez că poate li se șoptea judecătorilor în anumite momente”.

Provocat de Robert Turcescu să nu răspundă timp de 5 secunde dacă cumva suspectează o interferență în dosar a altor structuri, de exemplu serviciile secrete, dar nu poate da detalii din considerente profesionale, Ioan Gliga a depășit acest interval, apoi a zâmbit.

Avocat Ioan Gliga: După arestare nu au venit cu elemente noi

Chestionat de co-moderatorul Dan AndroniC, Apărătorul fraților englezi a explicat cum s-a ajuns ca aceștia să stea 3 luni în închisoare dacă probele au fost insuficiente.

„De foarte multe ori judecătorul îl investește pe procuror cu un soi de încredere. Este adevărat, nu ai foarte multe elemente până în momentul de față. Ai ceva, dar dacă tu îmi spui că vei aduce probe suplimentare îți dau mandat. Cred că s-a mers inițial pe o asemenea abordare, care e absolut la adăpost în legislația României, în practica europeană asupra măsurilor preventive. Dar după aceea, când trece o lună, a doua lună și tu nu vii cu elemente noi, care să demonstreze că lucrurile sunt probate dincolo de orice dubiu, se poate ajunge la situații de genul acesta.

Din păcate, e o situație cu care noi avocații, ajung dosarele în instanțe foarte târziu. De exemplu, una din deciziile de prelungire la tribunal, îmi ajunge dosarul la ora 3 în instanță, dimineața la ora 9 am termen de judecată, dosarul conținând 29 de volume la momentul respectiv. Judecătorul mai are în ziua respectivă nu știu câte alte dosare. Pe portal era deja menționată hotărârea. Este evident că judecătorul nu a avut fizic timp să studieze dosarul. S-a mers pe o analiză superficială sau pe ce a zis colegul înainte. Dar vineri e evident că am avut un complet (n.red. – CAB) care s-a implicat foarte mult în dosar a fost interesat să vadă ce este de fapt în anchetă”, a explicat avocatul.

Ce rol are componenta ideologică

Sociologul Mirel Palada a observat, în studioul EVZ-Capital, că fără îndoială nu este vorba de un simplu dosar civil, mai ales că are inclusă o consistentă zonă de mesaje.

„E clar de ceva timp că nu e un dosar civil și că are legătură cumva cu zona asta ascunsă și întunecată a serviciilor secrete, de ce au venit în România, care e chestia cu banii. Dar dincolo de bariera asta, e foarte importantă componenta ideologică, considerată de stăpânii acestei țări ca fiind foarte importantă. Unul din principalele lucruri pentru care sunt acuzați este că spun lucruri care nu sunt conforme cu ideologia oficială a statului„.

S-au cumințit sau joacă teatru?

„Viața lor s-a schimbat, atitudinea lor va fi una cu totul nouă, vom avea în vedere o atenție sporită asupra a ceea ce vom transmite în mediul online”, a anunţat avocatul controversaților frați după eliberarea acestora din arest. „We must defeat Shaytan!” a scris Andrew Tate la finalul primei lui postări online după plasarea în arest la domiciliu, făcând referire la numele pe care Satana (Shaytan) îl are în Coran. Ce s-a întâmplat în arest cu fraţii Tate? E o schimbare radicală a celor doi după 3 luni după gratii sau joacă teatru?

Avocatul acestora a oferit lămuriri cu privire și la acest aspect, subliniind că postările din mediul online nu pot fi probe, având în vedere că ce gândesc cu adevărat clienții săi nu este similar cu postările incriminate de justiție. Mai mult, Ioan Gliga a precizat că o astfel de experiență ca închisoarea „îți poate schimba viața„.

Emisiunea tip podcast poate fi vizionată aici.