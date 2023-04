Ce face Andrew Tate de când a fost eliberat. Unele obiceiuri mor greu. Primul mesaj pentru fani

Andrew Tate a postat primul video după ieşirea din arest. El nu a renunțat la unele obiceiuri, chiar dacă s-a aflat despre strategia lui de a face bani. Influencerul a spus că această experiență i-a adus „claritate absolută a minţii” și că are deja noi planuri.

„De anul trecut am fost închis 24 de ore din 24. Fără timp în curte. Am stat într-o celulă de 3 metri, fără electronice sau contact cu exteriorul. Claritate absolută a minţii. Gânduri reale. Planuri reale. Durere intensă”, a scris Andrew Tate alături de imagini. „Unele obiceiuri mor greu”, a mai scris Tate.

Since last year ive been in 24 hour lockdown. No yard time.

Pacing a 3metre cell with zero electronics or outside contact. Absolute clarity of mind. Real thoughts. Real plans.

Vivid pain.

One hour home and I cant stand my phone.

Some habits die hard.

We must defeat Shaytan. pic.twitter.com/Q6TBK5KTqU

— Andrew Tate (@Cobratate) April 1, 2023