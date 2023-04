Fraţii Tate au fost plasați în arest la domiciliu. Ce nu au voie să facă după măsura luată de Curtea de Apel București

Aseară, aproape de miezul nopții, Andrew Tate și Tristan Tate au ieșit din arest, acolo unde au fost așteptați de avocat, presă dar și de mai mulți susținători, după trei luni petrecute după gratii. Mai trebuie spus că de aceeași măsură se bucură și presupusele lor complice. Cei patru sunt acuzați de trafic de persoane, viol și grup infracțional organizat.

Tristan Tate: Au luat o decizie justificată

Unul dintre frați, Tristan Tate, a declarat la ieșire:„Vreau doar să spun că judecătorii au luat astăzi decizia corectă. Respect ce au făcut pentru mine și au luat o decizie justificată, pentru că sunt un om nevinovat și abia aștept să dovedesc asta. Mergem acasă!”

Frații Tate au fost așteptați de admiratori care le-au strigat „Top G” – expresie folosită pentru a descrie pe cineva că fiind grozav pe toate planurile.

Andrew Tate a declarat, de asemenea: „Cât timp am fost în închisoare am făcut flotări și am citit Coranul. Când voi ajunge acasă voi face la fel. De anul trecut am fost într-o izolare de 24 de ore. Fără posibilitatea să ies în curte. M-am mișcat într-o celulă de trei metri patrați, fară electronice sau contact cu exteriorul. Asta mi-a oferit o claritate absolută a minții. Gânduri adevărate. Planuri reale. Durere vie. Sunt de o oră acasă și deja nu-mi mai suport telefonul”.

Milionarii au fost conduși în Voluntari de avocatul lor. Acesta a reușit să convingă instanța că Andrew și Tristan Tate nu reprezintă un pericol social.

Eugen Vidineac, avocatul fraților Tate: „Deocamdată ca interdicție este să nu ia legătura cu celelalte părți din dosar, cu martorii din dosar și să nu părăsească domiciliul fără încuviințarea organelor judiciare”.

Tristan: Patru luni fără să-ți pui o pereche de pantofi de aligator. Chinul a fost real

După ce au ajuns acasă, cei doi au început să le povestească urmăritorilor de pe rețele de socializare cât de grea a fost perioada petrecută în arest. Asta a scris cel supranimit Cobra Tate pe Twitter, menționând la final că este în lupta cu Shaytan, întruchiparea răului din Coran.

În schimb, fratele sau mai mic, Tristan, s-a plâns că are probleme cu contul de Instagram și mărturisește că i-a lipsit confortul de acasă: „Patru luni fără să-ți pui o pereche de pantofi de aligator. Chinul a fost real”.

Ce presupune arestul la domiciliu, măsura luată pentru frații Tate

Potrivit legii, polițiștii au verificat locuință fraților Tate în prezența avocatului și le-au explicat că trebuie să răspundă de fiecare dată când sunt sunați. Totodată, să permită accesul agenților dacă se decide un control inopinat. Măsură arestului la domiciliu expira pe 29 aprilie. Andrew și Tristan Tate nu au voie să ia legătura cu victimele, martorii sau cu alte persoane stabilite de judecători, pentru ca desfășurarea procesului să nu fie afectată.

Între timp, procurorii DIICOT continuă cercetările. Până acum au identificat mai multe tinere care ar fi fost exploatate sexual de cei doi britanici. Conform autorităților aceștia le-ar fi păcălit că se vor însură cu ale după care le-ar fi forțat să lucreze în studiouri de videochat. Odată cu reținerea fraților Tate, procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora, între care mașini de milioane de euro, informează stirileprotv.ro.