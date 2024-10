Politica Examen cu Băsescu la Cotroceni. Imaginile de care a râs toată Europa. Video







Una dintre scenele petrecute la Cotroceni, în al doilea mandat al lui Traian Băsescu, au făcut înconjurul Europei. Protagoniștii au fost Victor Ponta, premier la acea vreme, și Ioana Petrescu, proaspăt numită ministru al Finanțelor. Cei doi au mers la Cotroceni la consultările pe tema reducerii CAS cu 5%.

Cum relația dintre Victor Ponta și Traian Băsescu a fost mereu una cu scântei, fostul președinte abia a așteptat să-i pice în plasă, mai ales că a mers la Cotroceni total nepregătit. Imaginile în care Victor Ponta își dădea ochii peste cap la întrebările lui Traian Băsescu au făcut înconjurul Europei, fiind preluate de multe publicații străine.

Consultări la Cotroceni. 14 iulie 2014

Întâlnirea pentru consultări a avut loc pe 14 iulie 2014. Luați la întrebări de Traian Băsescu în legătură cu resursele financiare pe care le-au găsit pentru ca economia să suporte şocul scăderii cu 5% a CAS-ului la angajatori, ambii au dat răspunsuri evazie. Fostul președinte a cerut insistent să i se spună cum va fi acoperit deficitul de încasări la buget de cinci miliarde de lei, estimat după reducerea CAS-ului cu 5%.

„Încă lucrăm la estimări”, „Nu avem cifrele”, „Vă vom trimite un plan”, „Vom îmbunătăți colectarea, vom face să funcționeze ANAF”, au fost răspunsurile date de Ioana Petrescu. „Doamna ministru, unde ați terminat, la Oxford, Harvard?” „Harvard, a precizat Ioana Petrescu”. „Roubini a terminat la Harvard. Mă așteptam la argumente de genul lui", a fost replica lui Băsescu.

În tot acest timp, Victor Ponta ofta, își dădea ochii peste cap, iar uneori părea că a ațipit. Până când l-a trezit Băsescu cu întrebarea despre MTO (obiectivul pe termen mediu de reducere a deficitului structural, prevăzut în Tratatul Fiscal). Neînțelegând termenul, fostul premier aștepta salvarea de la Ioana Petrescu. Ulterior, a dat vina pe engleza lui Traian Băsescu.

Ponta l-a acuzat pe Băsescu de „comportament bădărănesc”

După întâlnirea de la Cotroceni, Victor Ponta l-a acuzat pe Traian Băsescu de „comportament bădărănesc” față de Ioana Petrescu și a explicat și celebra fotografie, în care își dădea ochii peste cap. „Fotografia a fost foarte bună. Mă enervasem pe Ioana Petrescu. Eram super nervos, pentru că i-am zis înainte să mergem: fata mea, mergem la cel mai mare bandit din istoria României. Orice va spune, nu răspunzi, că nu-ţi vrea binele. Şi a început Băsescu: A, dumneavoastră, cu studii la Harvard. Am zis: clar, acum o face".

Ponta a mai spus că s-a certat cu Băsescu și că n-a fost o discuție serioasă: „Ne-am certat! N-a fost niciun fel de discuție serioasă, pentru că președintele avea un calendar strict politic. Întalnirea nu își avea rostul. Președintele a avut un comportament bădărănesc față de doamna Petrescu. Am aflat că studiile la Harvard nu sunt nimic față de studiile domniei sale. Eu sunt obișnuit, pentru doamna Petrescu cred că a fost o experiență neplacută. Nu mă cert nici cu președintele, nici cu altcineva. A fost o discutie neplacută”.

Traian Băsescu vine cu dovezile

După afirmațiile lui Victor Ponta, Traian Băsescu a publicat înregistrarea cu discuțiile care au avut loc la Cotroceni. Fostul președinte a motivat că Ponta a făcut declarații extrem de urâte la adresa lui și a vrut să demonstreze ce s-a întâmplat cu adevărat.

"Nu aveau nicio cifră pregatită, aveau doar enunțuri, povești pregătite. Am respectat întotdeauna cutuma, până acum, când s-au depășit niște limite. Amintiți-vă că Ponta a spus că, în timpul consultărilor, președintele își căuta sticla de whiskey pe lângă fotoliu. M-a deranjat faptul că a zis că m-am purtat bădăran cu doamna ministru. A fost o discuție corectă, în care nu am jignit-o nicio clipă, și se vede din filmare. <<Președintele nepregătit a jignit-o pe doamna ministru și i-a spus că diploma lui valorează mai mult decat cea de la Harvard>> - sunt lucruri care la un moment dat nu le mai poți tolera", a declarat Băsescu, într-un interviu pentru Evenimentul zilei.

„Când am spus că se poartă ca un pisicuț cand e cu mine, nu am exagerat deloc”

Fostul șef al statului a mai explicat, la vremea respectivă, că nu există varianta ca un ministru sau prim-ministru să vină la discuții la Palatul Cotroceni și acestea să nu se înregistreze: „Când am spus că se poartă ca un pisicuț cand e cu mine, nu am exagerat deloc. Dacă ajungem la stadiul la care să încerce să perpetueze această minciună - ce îi face el președintelui când ajunge la Cotroceni - voi lua măsuri”.

Despre Ioana Petrescu, Băsescu a mai afirmat că a mers dezarmată la Cotroceni și că a fost împinsă în față de Victor Ponta. „I-a luat orice armă care să susțină reducerea CAS, a fost un bărbat number one, pentru că inițial a spus că vine singur. A hotărât să o ia când a constatat că, nemaiavând argumentul Codului fiscal, cineva trebuia să dea răspunsurile”.

Discuțiile de la Cotroceni

Traian Băsescu: Domnule prim-ministru, eu am la promulgare legea asta prin care se reduce CAS-ul și sunt două aspecte sub care eu am obligația să fac controlul legilor venite de la Parlament. Unul este oportunitate, doi - constituționalitate. Mi s-a părut că, din ambele puncte de vedere, reducerea CAS-ului pune probleme. Și, așa cum am mai spus, după calculele noastre s-ar accentua deficitul fondului de pensii cu 5 - 5,5 miliarde. Ceea ce înseamnă că s-ar ajunge la un 18 miliarde deficit la fondul de pensii.

Am văzut și o tentativă de punere în dezbatere publică a noului Cod Fiscal. Oricum, dacă s-ar aplica toate taxele acelea suplimentare, tot nu s-ar rezolva problema, pentru că alea ar aduce un 1,5 - 1,8 miliarde, luate așa, grosier, chiar cu reintroducerea impozitului forfetar, că îi spunem altfel, dar ne cam referim la el. Pe service-uri, pe unități de alimentație publică și așa mai departe. Marea mea problemă înainte de promulgare, în concluzie, este sustenabilitatea măsurii. Cu ce acoperim deficitul suplimentar de 5 miliarde?

Victor Ponta: Domnule președinte, bună ziua, mulțumim de invitație. În primul rând, evident, Constituția prevede foarte clar dreptul dumneavoastră de a retrimite un proiect de lege Parlamentului pentru a-l...

Traian Băsescu: Nu țin să îl retrimit, că e o măsură bună pentru agenții economici. Marea problemă e cum acoperim gaura.

Victor Ponta: „O să lucrăm până în luna noiembrie”

Victor Ponta: Eu doar spuneam că aveți acest drept constituțional și îl exercitați cum considerați. Problema este că Guvernul, și dacă am fi de acord cu dumneavoastră, tot n-am avea, nu suntem... Din moment ce e o lege votată de Parlament, rolul nostru a fost de a transmite în expunerea de motive motivul emiterii actului normativ, impactul socio-economic și toate celelalte măsuri și am aici expunerea de motive.

Cred că o aveți și dumneavoastră, n-aș vrea să o reiau. Ideea este că e o măsură economică pe care noi o considerăm necesară, că în acest an, conform discuțiilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, nu se modifică în niciun fel țintele de deficit asumate și că în 2015 - 2016, pe baza creșterii economice, combaterii evaziunii fiscale și mai ales odată cu intrarea în vigoare a legii privind insolvență avem capacitatea de a pregăti și de a face această măsură nu doar sustenabilă, ci inclusiv profitabilă pentru dezvoltarea economică. O să lucrăm până în luna noiembrie, venim în față Parlamentului cu proiect de buget și ne vom încadra în toate țintele.

Traian Băsescu: „Dați-mi sursele”

Traian Băsescu: Avem și MTO-ul.

Victor Ponta: Poftiți?

Traian Băsescu: MTO-ul, care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde.

Victor Ponta: Domnu' președinte, o să lucram la toate.

Traian Băsescu (râzând): Da, dar dați-mi sursele, că povestea asta cu buna colectare, cu...

Victor Ponta: Domnu' președinte, când avem proiectul legii bugetului votat de Parlament, cu siguranță vă veni la dumneavoastră sau la noul președinte la promulgare.

Traian Băsescu: Sper să vină la mine, adică ar fi incorect să intrați în alegeri fară să trimiteți bugetul la Parlament.

Victor Ponta: Nu, domnu' președinte, ar fi incorect că o să fie alt prim-ministru și atunci o să-și facă bugetul cum crede. Eu așa consider.

Traian Băsescu: Nu, în campanie o să fiți încă prim-ministru.

Victor Ponta: De acord.

Traian Băsescu: Bun, doamna ministru, că m-aș adresa și ministrului de resort, avem de acoperit MTO-ul și deficitul asta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce?

Ioana Petrescu: Domnule președinte, în primul rând, măsură CAS este o măsură extraordinar de buna și pentru mediul de afaceri, dar și pentru angajatori. O susțin din tot sufletul și mai ales că acum a trecut și prin Parlament. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra sustenabilitatii...

Victor Ponta: „Vă dăm tot ce avem”

Traian Băsescu: Dați-mi-l și mie!

Ioana Petrescu:... și nu am niciun fel de dubii că aceasta măsură este una buna, care nu vă pune în pericol nici țintele bugetare de anul acesta, dar nici cele pe MTO de anul viitor. Deci...

Traian Băsescu: Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut.

Victor Ponta: Vă dăm tot ce avem.

Traian Băsescu (râzând): Măi, oameni buni, discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic și aș vrea... Eu am zis că avem o discuție, mai ales aflând că vine și doamna ministru, am zis că avem o discuție pe cifre, pe o analiza făcută adică din nu știu ce taxe, atâta suma, din creșterea economica, atât, din reduceri de cheltuieli, atât. Dar astea sunt argumente, ce-mi aduceți dumneavoastră, argumente pe care le aduce orice parlamentar care nu știe despre ce e vorba. Serios, și reproșul nu e atât către domnul prim-ministru, cât către ministrul Finanțelor. Arătați-mi din ce se compune structura de venituri suplimentare care să vă acopere MTO-ul și deficitul suplimentar creat la fondul de pensii.