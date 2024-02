Actorul Ewen MacIntosh, celebru pentru interpretarea din The Office, a murit la 50 de ani

Ewen MacIntosh a fost bolnav pentru o perioadă de timp, însă cauza morții nu a fost confirmată. Prietenul său, Ed Scott, a exprimat recunoștința față de personalul medical și asistentele pentru grija și dragostea pe care i-au arătat-o cât timp a stat internat.

Ewen MacIntosh a murit la 50 de ani

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea pașnică a iubitului nostru geniu al comediei, Ewen MacIntosh.

Familia sa mulțumește tuturor celor care l-au susținut, în special Willow Green care home”, se arată într-un comunicat din partea companiei sale de management, Just Right Management.

Ricky Gervais, co-creatorul The Office, i-a adus un omagiu lui MacIntosh, scriind pe X: „Veşti extrem de triste. Ewen Macintosh, foarte amuzant, cunoscut mai ales ca Big Keith din The Office, a murit. Un talent absolut. RIP”.

Trupul actorului va fi incinerat

Compania actorului a transmis că familia lui aduce recunoștințe speciale lui Willow Green Care Home, confirmând organizarea unei incinerări private pentru familie și prietenii apropiați, precum și o comemorare „festivă” care va avea loc mai târziu în acest an.

Ewwn MacIntosh era recunoscut mai ales pentru rolul său ca contabilul Keith Bishop în Wernham Hogg, care avea un mesaj vocal monoton pe telefon și visa să urmeze o carieră ca DJ.

Printre scenele notabile se numără momentul în care a mâncat un ou Scotch după ce a oferit sfaturi romantice nepotrivite personajului interpretat de Martin Freeman, Tim, și când s-a deghizat în Ali G pentru Red Nose Day.

MacIntosh a apărut și în emisiuni precum Miranda și Little Britain.

Canalul TV Gold a adus, de asemenea, un omagiu, printr-un comunicat care spune: „Noi, de la Gold, suntem triști să auzim că Ewen MacIntosh a încetat din viață la vârsta de 50 de ani.

L-am iubit pe el ca Keith în The Office și am avut norocul să lucrăm cu el de-a lungul anilor pe canal. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui într-un moment atât de dificil”, potrivit The Guardian.