Cel mai așteptat film de pe Netflix, lansat de Ziua Îndrăgostiților

Unul dintre cele mai așteptate filme de pe Netflix se va lansa chiar de Ziua Îndrăgostiților. Bugetul alocat acestei producții este curprind între 10 și 20 de milioane de dolari.

„Players”, cel mai așteptat film de pe Netflix

Cel mai așteptat film de pe Netflix redă povestea lui Mack (Gina Rodriguez), o jurnalistă sportivă din New York, și-a perfecționat tacticile de agățat împreună cu Adam (Damon Wayans Jr.), cel mai bun prieten al ei, și gașca lor.

Deși le-a adus nenumărate aventuri de o noapte, respectarea „manualului” lor vine cu un set strict de reguli de bază, dintre care cea mai importantă este că nu poți să îți construiești o relație pornită dintr-un joc.

Când Mack se îndrăgostește pe neașteptate de cea mai recentă țintă a ei, fermecătorul corespondent de război Nick (Tom Ellis), începe să regândească întregul joc. Cum liniile dintre muncă, distracție, prietenie și iubire încep să devină neclare, Mack este nevoită să învețe ce înseamnă să treacă de la simpla acumulare de puncte la păstrarea lor.

Pelicula Jocul atracției, din a cărei distribuție mai fac parte Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim și Marin Hinkle, este regizată de Trish Sie după un scenariu de Whit Anderson. Producția este semnată de Ross M. Dinerstein, Marc Platt, Adam Siegel și Ryan Christians.

Cât a costat producția comediei de pe Netflix

Primele imagini din film au fost dezvăluite pe 4 ianuarie 2024. Actualizarea metadatelor pentru filmul „Players” indică o durată de 1 oră și 45 de minute și o rating TV-MA.

Bugetul filmului a fost estimat între 10 și 20 de milioane de dolari.

Știrile despre producție au început cu o postare pe Instagram a lui Tom Ellis, pe 19 iulie 2021, în care exprima entuziasmul pentru filmările din New York. Filmările oficiale au început pe 26 iulie 2021 și s-au încheiat în jurul datei de 10 septembrie 2021.

Cine s-a ocupat de producție

Filmul este regizat de Trish Sie (The Sleepover, Step Up All In) și scris de Whit Anderson (Ozark, Daredevil, The Twilight Zone). Producătorul Marc Platt, cunoscut pentru realizarea unora dintre cele mai mari succese de la Hollywood, precum „La La Land” și „Bridge of Spies”, este implicat în proiect.

Platt a fost, de asemenea, producător executiv la filmul original Netflix „The Trial of the Chicago 7”, care a primit șase nominalizări la premiile Oscar.