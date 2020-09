Este produsul de televiziune pe care l-a iubit cel mai mult și de care s-a simțit extrem de mândră. După cum bine a mărturisit Carmen Avram în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, la Antena 3 a reușit să demonstreze ce a învățat la ProTV.

„Am iubit-o foarte mult (emisiunea, n.e.) și cred că a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut ca jurnalist și cel mai bun loc în care am fost ca jurnalist. Pro Tv a fost, de asemenea, un loc extraordinar, care a pus, însă, bazele.

Emisiunea „În Premieră”, de la Antena 3, a fost cea în care am putut să arăt tot ce am învățat la Pro TV, care a fost o școală foarte bună, plus să cunosc niște oameni care au adus și ei experiența lor și să construim acolo o echipă extraordinară și să iasă ce-a ieșit. Și am fost foarte mândră”, a declarat jurnalista.