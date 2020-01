Ministrul Sănătății, Victor Costache, a afirmat joi că operațiile pe care le face la spitalul Polisano din Sibiu sunt pro bono, dar în lipsa unui contract de muncă, nu ar fi putut opera legal.

„Referitor la informațiile prezentate de jurnaliștii de la Libertatea, prin care sunt acuzat că deși am jurat credință poporului român, am semnat un angajament de fidelitate față de un angajator privat, reamintesc că am depus și jurământul lui Hipocrat față de pacienții români.

Ca ministru am făcut toate demersurile legale pentru a mă convinge că în timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieți, când nu sunt la minister. Fac acest lucru din pasiune, rupând din timpul alocat familiei mele.

Și credeți-mă, e greu să aleg: să merg în sala de operații sau să stau alături de copiii mei. La Spitalul Polisano (…), operațiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat sa semnez un contract de munca. Jurnaliștii l-au prezentat, dar precizez că aveam nevoie de acest contract ca să profesez LEGAL în weekend, ca medic primar. Altfel, ar fi însemnat să fac operații în afara Legii”, a scris, joi, pe Facebook, Victor Costache.

În contextul acestor evenimente, Laurențiu Botin a vorbit împreună cu invitații săi despre „joia complicată” pe care o traversează ministrul Sănătății, care a modificat „din pix” cerinţele legale pentru introducerea în Programul pentru Pacienţi cu Infarct, astfel încât spitalul privat din Sibiu unde operează să se poată califica.

Ștefănel Dan Marin, vicepreședinte PMP, a declarat că „nu e vorba că ministrul Costache nu ar avea abilitățile de comunicare ale unui om politic, ci ar trebui să nu aibă metehnele politicienilor”. El a mai adăugat că „ar trebui să stabilim un standard de cost tuturor spitalelor.”

Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, a spus că „discuția ar trebui să fie mai amplă și trebuie să fie despre prevenție. Despre ce mâncăm, despre sport. Să ducem copiii la un sport, să facem cu toții sport, să fim atenți la ce mâncăm, la ce bem. Eu vă invit în Piața Obor.”

„Mai rămâne să vorbim despre cimitire”, a adăugat Laurențiu Botin.

