Sport EVZ, interviu de zile mari, în 2015, cu legendarul Salvatore Schillaci. Regretul care i-a marcat viața







Toto Schillaci. Unul dintre brandurile care au prins și în România, imediat după Revoluție. În vara anului 1990, atunci când la noi, mineriadele rescriau istoria țării, iar „tricolorii” se descurcau minunat la Mondialul din Italia, un atacant pur-sânge intra în istorie. Salvatore Schillaci marca 6 goluri la acea competiție, devenea golgheter și avea să rămână și peste decenii așa cum i-au spus ai lui, în „Cizmă”: „Salvattore Della Patria”.

Toto Schillaci, legenda Mondialului din 1990

Toto a prins un Mondial de grație și a marcat atunci când italienilor „le firgea buza mai tare”. În carieră, la apogeu, a jucat la Juventus și Inter Milano. Nu a impresionat, așa cum au făcut-o alți mari colegi de generație, dar el își scrisese povestea, cu litere de-o șchioapă, la Coppa del Mondo.

Azi, 18 septembrie, cei care au trăit acea vară memorabilă a anului 1990, au respirat mai greu pentru câteva clipe. Momentele în care fiecare a procest știrea dispariției lui Toto. După câțiva ani de suferință pricinuită de o boală teribilă, Schillaci a cedat. Trupul lui, devenit tot mai străveziu în ultima vreme, și-a dat ultima suflare. Rămân înșurubările perfide prin fundașii adverși și bucuria desfigurată, afișată la golurile înscrie la Mondial.

În anul 2015, Schillaci, ajuns în România, a acordat un interviu pentru EVZ, pe care îl redăm în integralitate. La vremea respectivă, discuția cu fostul atacant italian a apărut în ziar și pe site.

Un interviu eveniment acordat de Toto pentru EVZ

„Golgheterul CM din Italia a rememorat pentru EVZ experiența în urma căreia și-a căpătat numele de „Salvatore della Patria”

Cu ocazia Zilei Naționale, Ambasada Italiei la București a găzduit, la reședința ambasadorului Diego Brasioli, o recepție la care au luat parte câteva dintre marile glorii ale fotbalului din „Cizmă”. Printre aceștia s-au numărat Stefano Tacconi, Franco Baresi, Giancarlo Antognoni, Alessandro Bianchi, Ruggiero Rizzitelli, Giuseppe Dossena, Pietro Vierchowod și Roberto Galia, dar și Salvatore Schillaci, golgheterul Mondialului din 1990, găzduit de Italia.

La acel turneu, „Toto” a marcat de șase ori și a devenit idolul unei națiuni. În carieră a trecut pe la Juventus și Inter Milano, iar după Mondial, a fost declarat cel mai bun jucător al turneului. „Evenimentul zilei” a stat de vorbă cu cel ce a scris istorie în fotbalul italian.

EVZ: Ce mai face omul care a isterizat Italia, timp de o vară, în 1990?

„Toto” Schillaci: La fel ca mulți fotbaliști, nici eu nu am putut să stau departe de fenomen, după ce mi-am încheiat activitatea. De mic am visat să ajung fotbalist. Am o școală în Palermo, orașul în care m-am născut. Încerc să cresc jucători care să se impună în fotbalul mare. Așa că sunt în căutarea talentelor. Am mai fost în România și am participat la diverse turnee dedicate juniorilor.

FOTO: Schillaci marca atunci când italienii aveau nevoie mai mare

- Nu v-a tentat să deveniți antrenor. Italia are o școală extraordinară în acest domeniu.

- Nu. Nu a fost pentru mine meseria asta. Mă consuma prea mult. Am lucrat cu mari antrenori, Dino Zoff, Giovanni Trapattoni sau Azeglio Vicini. Am învățat multe de la ei, dar am preferat să mă îndrept spre alte activități, iar cea legată de creșterea juniorilor este foarte importantă.

- Tehnicienii italieni au avut succes în fotbalul românesc. Zenga, Bergodi, Mandorlini s-au impus în Liga I. Chiar și Nicolo Napoli...

- Asta înseamnă că ne adaptăm oriunde și că fotbalul românesc nu e foarte diferit de cel italian. Cu Nicolo legătura. E prietenul meu, am jucat la Juve împreună. Sunt fericit că a reușit la Iași și a renovat echipa.

- Cum ați trăit vara anului 1990?

- A fost vârful carierei mele.Am reușit o serie incredibilă de goluri. Așa am devenit «Salvatore». Suporterii erau în delir, simțeam o presiune pozitivă. Marele regret a fost că nu am jucat finala, pentru că ne-a bătut Argentina la penalty-uri.

- Fotbalul italian este într-un con de umbră în ultima vreme. Când va recăpăta strălucirea de altădată?

- În ultima perioadă, nivelul tehnic din Serie A a crescut foarte mult. Dovadă că Juve a ajuns în finala Ligii Campionilor. Încă mai există valori. Eu cred că Serie A este un campionat foarte tare, chiar dacă nu ca în anii ’90.