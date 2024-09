Fotbal și capitalism. Mircea Geoană face paralela între organizarea statului și sport

București. Mircea Geoană are o teorie care explică organizarea cluburilor de fotbal în funcție de forma pe care o ia capitalismul. În opinia sa există o legătură între cele două domenii, specifică fiecărui stat.

În vârtă de 66 de ani, actualui secretar general adjunct al NATO și-a anunțat demisia, din conducerea Alianței, pentru 10 septembrie. El se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale din România, la finalul anului.

Secretarul general adjunct al NATO a făcut legătura între cele două domenii, fotbal și capitalism într-un podcast. El a vorbit despre finanțarea sportului, în general, și a fotbalului, în special, în contextul economic. Mircea Geoană și-a susținut teoria exemplificând cu situațiile din Marea Britanie, Germania și Spania, trei dintre marile puteri fotbalistice ale continentului.

„Eu cred că sportul și fotbalul în particular reflectă, de fapt, modelul de capitalism al țării respective. Și-n cartea mea spun asta, observând modul în care se întâmplă lucrurile. Ăla britanic e foarte financiar, e pe bursă, investesc toți, ăla german e legat de landul plus banca, plus firma, e modelul industrial și de organizare statală, apoi socios de la Barcelona, Real sau Atletico Madrid, care reflectă acționariatul popular de pe vremea lui Franco, când a vrut să-i facă pe toți acționari în sistemul de pensie și s-a reflectat și-n fotbal...”, a explicat Mircea Geoană.

Prin comparație, secretarul general adjunct al NATO a vorbit și despre fotbalul românesc. În opinia sa, în sportul românesc este o mare bramubreală, dat fiind că finanțarea vine atât din surse publice, cât și private. De multe ori, atunci când investește în sport, o autoritate locală este suspectată de corupție.

Mircea Geoană a arătat că în Italia, o altă putere fotbalistică, stadioanele sunt construite din bani publici. Drept care anumite cluburi nu au o problemă să le împartă. În acest sens, a dat exemplul stadionului din Milano, unde joacă ambele echipe ale orașului, atât Inter, cât și AC Milan. El crede că și în România aceste situații trebuie reglementate foarte clar, astfel încât să nu se ajungă la rivalități de tip FCSB - Steaua.

Pe de altă parte, Geoană a vorbit și despre organizarea cluburilor. El i-a găsit circumstanțe atenuante lui Gigi Becali care, unic investitor la FCSB se implică în toată activitatea clubului. O alternativă la acest model de afacere sunt cluburile cu mai mulți acționari, listate pe bursă. Aici nu există un singur investitor, drept care, lucrurile sunt mult mai bine organizate.

Secretarul general adjunct al NATO crede că marile companii fug de fotbal din cauza proastei reputații pe care o are acest sport. Mircea Geoană a arătat că sponsorii care ar putea susține echipele românești se orientează la altele, din străinătate. Aceasta pentru ca numele lor să nu fie asociate cu scandalurile din competițiile locale.

El crede că și statul ar trebui să se implice mai mult, cu facilități fiscale mai mari pentru cei ce susțin sportul, cultura sau alte activități de interes social.

Tot legat de finanțări, Mircea Geoană a relatat despre un dialog pe care l-a avut cu Gică Hagi, finanțatorul de la Farul Constanța. Fostul internațional a făcut referire la clubul pe care l-a înființat, Viitorul. Gică Hagi și-a abandonat propriul brand în favoarea Farului Constanța echipă susținută de municipalitatea locală. Hagi se arăta nemulțumit că Primăria nu investește în academia sa de fotbal, chiar dacă are o componentă socială.

„«Băi Mircea, am o chestie pe care n-o înțeleg cum s-o fac. Eu am abandonat brandul Viitorul și l-am dat la Farul, pentru că Farul m-a făcut om, și am dat ceva înapoi comunității de unde provin. Și, în clipa de față, Clubul Municipal Farul Constanța nu are voie sau nu poate, nu vrea să investească în grupa mea de copii de la Viitorul, care e o grupă socială, nu e o grupă de performanță». El are o grupă în care se face și școală, se face și fotbal, și le dă un viitor acelor copii”, a arătat Geoană.