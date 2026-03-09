International

Eveniment tragic în largul Turciei. 14 migranți au murit după coliziunea cu Garda de Coastă

Eveniment tragic în largul Turciei. 14 migranți au murit după coliziunea cu Garda de CoastăAmbarcatiune Garda de Coasta Turcia / sursa foto: captură video
Un incident grav pe mare a avut loc luni în largul provinciei Antalya, din sudul Turciei, unde o ambarcațiune gonflabilă care transporta migranți s-a ciocnit de o navă a gărzii de coastă turce, potrivit Reuters.

Potrivit autorităților, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii, iar mai multe persoane au fost salvate sau reținute ulterior. Informațiile au fost comunicate de Garda de Coastă a Turciei printr-un comunicat oficial.

Evenimentul s-a produs în apropierea districtului Finike, după ce ambarcațiunea care transporta migranți ar fi încercat să fugă de forțele de intervenție, în ciuda avertismentelor repetate transmise de autorități.

Ambarcațiune gonflabilă, depistată în largul districtului Finike

Potrivit Gărzii de Coastă, ambarcațiunea gonflabilă de mare viteză a fost detectată în primele ore ale zilei de luni în largul districtului Finike, situat în provincia Antalya. Autoritățile maritime au intervenit pentru a opri barca, suspectată că transporta migranți care încercau să ajungă ilegal în altă țară.

În comunicatul oficial, instituția precizează că „ambarcațiunea de mare viteză a fost detectată luni dimineață în largul districtului Finike din Antalya și a încercat să fugă de garda de coastă, în ciuda avertismentelor repetate de a opri”.

În timpul intervenției, barca s-a ciocnit de o navă a Gărzii de Coastă. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind circumstanțele exacte ale coliziunii.

Bilanțul victimelor și operațiunile de salvare

Conform informațiilor furnizate de Garda de Coastă, în urma incidentului au fost salvate șapte persoane, dintre care șase migranți și un cetățean turc. În același timp, echipele de intervenție au descoperit 14 persoane decedate.

Autoritățile au precizat că o parte dintre ocupanții ambarcațiunii au continuat deplasarea cu barca până au ajuns la țărm. Ulterior, 15 persoane au fost reținute de forțele de ordine.

În comunicat se arată că „șase migranți și un cetățean turc au fost salvați, însă 14 persoane au fost găsite decedate, iar alte 15 au fost prinse după ce au continuat deplasarea cu barca până au ajuns pe uscat”.

Operațiunile de intervenție au fost coordonate de Garda de Coastă turcă, iar autoritățile au început verificări pentru a stabili identitatea victimelor și circumstanțele în care a avut loc incidentul.

Ambarcațiune gonflabilă, pe ruta Mării Mediterane

Turcia reprezintă una dintre principalele zone de tranzit pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa pe rute maritime.

Autoritățile turce desfășoară frecvent operațiuni de patrulare în Marea Mediterană pentru a opri traficul ilegal de persoane și pentru a preveni incidentele maritime.

Traversările cu ambarcațiuni improvizate sau suprasolicitate sunt frecvent asociate cu riscuri ridicate, iar accidentele maritime implicând migranți sunt raportate periodic în regiune.

Autoritățile turce nu au anunțat deocamdată dacă va fi deschisă o anchetă penală în acest caz, însă verificările continuă pentru a stabili toate detaliile legate de incidentul produs în largul provinciei Antalya.

