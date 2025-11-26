Eveniment rar la Londra. Prințesa Anne și fiica sa, împreună pe o scenă

Prințesa Anne și fiica sa, Zara Tindall, au apărut împreună la Conferința Anuală World Horse Welfare, desfășurată la Royal Geographical Society din Londra.

Ambele sunt pasionate de echitație, cu participări la Jocurile Olimpice – Prințesa Anne în 1976 și Zara Tindall în 2012.

În timpul evenimentului, Tindall a abordat problemele legate de bunăstarea cailor, subliniind schimbările recente în legislație și efectele acestora asupra transportului și îngrijirii animalelor.

Zara Tindall, patroană a organizației World Horse Welfare, a declarat în timpul evenimentului:

„Dacă vorbim despre legislație și despre cum ne-am întors oarecum în timp, după Brexit, timpul de transport al cailor și bunăstarea lor a scăzut clar.”

Ea a mai adăugat:

„Am dus un cal în străinătate la sfârșitul lunii octombrie și știu că oamenii fac asta tot mai puțin acum pentru că este foarte greu. Este mai stresant pentru cai decât era înainte. Situația s-a înrăutățit, deși tehnologia noastră este mult mai bună.”

Tindall a mai menționat că este necesară o atenție sporită asupra efectelor transportului asupra animalelor:

„Ceva ce trebuie într-adevăr să fie analizat este efectul, stresul și bunăstarea cailor în timpul călătoriilor. Ar trebui să fie mult mai bine decât este acum.”

De asemenea, ea a reflectat asupra experienței sale în competițiile cu Team GB:

„Au fost ocazii în care m-am gândit: ‘Aș fi făcut asta diferit’. Am învățat foarte multe.”

Prințesa Anne, care ocupă funcția de președinte al World Horse Welfare, a încheiat conferința cu un discurs în care a discutat despre evoluția relației dintre oameni și cai.

„Caii au devenit parteneri de muncă, dar această relație s-a schimbat în mare măsură”, a spus ea, adăugând că deține mai mulți ponei decât ar trebui.

Prințesa a mai afirmat că animalele încă „au libertatea de a alege ce vor să facă” și a întrebat audiența dacă caii au „simțul umorului”.

Zara Tindall a purtat o rochie cu imprimeu leopard și un palton camel, fiind surprinsă luând o gustare în drum spre mașină.

Un fan a comentat:

„Zara păstrând lucrurile reale cu un muffin luat de la bufet. Trebuie să mănânce!” iar altul a adăugat: „Zara cu biscuițelul la pachet 😂😂.”

Evenimentul a reunit specialiști, iubitori de cai și oficiali implicați în protecția animalelor, subliniind eforturile organizației World Horse Welfare de a promova standarde mai bune pentru transportul și îngrijirea cailor la nivel internațional.

Atât Prințesa Anne, cât și Zara Tindall continuă să susțină activ programele de bunăstare a cailor, reflectând experiența lor personală în domeniul ecvestru și angajamentul pentru protecția animalelor.