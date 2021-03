Câine Biden – ultimele date venite de la Washington. Casa Albă răspunde după ce câinele lui Joe Biden a provocat o „rănire” în incidentul cu mușcătură. Ieri a emis un comunicat după ce unul dintre câinii președintelui SUA a mușcat luni un agent al Serviciului Secret.

Cei doi ciobănești germani ai lui Joe Biden au fost îndepărtați de la Casa Albă și trimiși înapoi în casa familiei sale din Delaware. Acest lucru s-a întâmplat după ce cel mai mic dintre cei doi – Major – a avut un „incident cu mușcătură”.

Când a fost întrebat despre incident, Jen Psaki, secretara de presă de la Casa Albă, a declarat presei că a avut loc o „vătămare minoră”.

În declarația din 9 martie, Psaki a spus: „Champ și Major, câinii președintelui și ai primei doamne, membri ai familia, se acomodează și se obișnuiesc cu noile împrejurimi și cu oameni noi. Luni, câinele mai tânăr al primei familii, Major, a fost surprins de apariția unei persoane necunoscute. A reacționat într-un mod care a dus la rănirea minoră a acestuia.”

Psaki a adăugat că mușcătura a fost tratată de unitatea medicală de la Casa Albă și nu a necesitat „nici un tratament suplimentar”. Până în prezent, nu au existat actualizări cu privire la starea agentului.

Champ și Major s-au mutat la Casa Albă în decurs de o săptămână de la inaugurarea lui Joe Biden în ianuarie.

În ceea ce privește scoaterea câinilor din Casa Albă, Psaki a spus: „Fusese deja planificat ca câinii să fie îngrijiți de prietenii de familie din Delaware în timpul călătoriilor președintelui Biden la bazele militare din această săptămână.” Președintele SUA are programată o deplasare de trei zile săptămâna aceasta.

„Câinii se vor întoarce în curând la Casa Albă.”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe.

Într-un interviu recent cu gazda talk-show-ului Kelly Clarkson, Jill Biden a spus că s-a străduit mult ca să acomodeze câinii la Casa Albă. „Am fost obsedat de acomodarea câinilor noștri pentru că avem (un) câine bătrân și avem un câine foarte tânăr”, a spus prima doamnă. Champ, are 13 ani, în timp ce câinele lor mai tânăr, Major, are doar 3 ani.

Când a fost întrebată dacă poate liniști publicul că Major nu va fi eutanasiat ca urmare a accidentului, Psaki a spus: „Major este un membru al familiei Biden. Așadar, vă pot asigura că asta nu se va întâmpla.”

.@PressSec: "On Monday, the first family's younger dog, Major, was surprised by an unfamiliar person and reacted in a way that resulted in a minor injury to the individual, which was handled by the White House medical unit…The dogs will return to the White House soon." pic.twitter.com/fSXsqrA08F

— CSPAN (@cspan) March 9, 2021