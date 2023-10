Europol, derapaj neașteptat în cazul Dorian Popa. Insinuarea sindicatului la adresa legiștilor

Postarea Sindicatului Europol cu privire la cazul lui Dorian Popa a adunat mai mult de 2.300 de aprecieri. Mai mult, a fost distribuită de peste 230 de ori.

În imaginea postată, artistul român este surprins purtând doar chiloți. O aluzie subtilă la momentul în care a fost oprit de poliție și purta doar un halat de baie.

Sindicatul Europol, derapaj neașteptat în cazul Dorian Popa

Vineri seara, Popa a fost sancționat cu suspendarea permisului auto după ce a fost oprit de poliție în apropierea locuinței sale.

Influencerul a fost testat pozitiv pentru consum de canabis în cadrul unui control de rutină, cu un aparat drugtest, ale cărui rezultate s-au dovedit false în două cazuri de polițiști prinși – aparent – drogați la volan. Este vorba despre un polițist din Argeș, bănuit de colegii săi din Vaslui că ar fi condus drogat, și despre fostul șef al BCCO, care a omorât o femeie cu mașina, și la care, de asemenea, s-a dovedit că rezultatul drugtest a fost fals pozitiv.

În ciuda acestui fapt, sindicatul polițiștilor insinuează că angajații structurilor de medicină legală ar fi corupți.

„Având în vedete ultimele cazuri de corupție documentate la nivelul unor structuri teritoriale de medicină legală, ne punem speranța ca rezultatul probelor biologice să nu fie afectat de cursul euro”, adaugă Europol.

„Sperăm că pe perioada suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru Dorian Popa să nu cumva să ne întâlinim cu Cheluțu la volan”, mai arată postarea.

Europol i-a felicitat pe colegii de la Serviciul Rutier Ilfov, susținând că aplicarea legii nu ține nici de marca mașinii, nici de statutul social și nici de „brand-ul chiloților pe care îi poartă ocupantul”.

Iubita lui, Babs, prima reacție după incident

Imediat după ce a fost prins drogat la volan, iubita lui Dorian Popa, poreclită Babs, a venit cu o reacție legată de cele întâmplate.

Chiar dacă ea și celebrul vlogger sunt într-o relație de mulți ani, tânăra a declarat că nu are informații despre ceea ce i s-a întâmplat. De asemenea, ea era la volan și a spus că nu poate răspunde la întrebări.

„Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el.

Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid”, a spus tânăra.

La rândul lui, vloggerul s-ar fi scuzat că vine de la o petrecere și cel mai probabil ar fi inhalat fumul substanțelor interzise.

Dorian Popa s-a jurat că nu se atinge de droguri

Nu demult, în timpul unui interviu pentru podcast-ul moderat de Ilinca Vandici, Popa afirma că evită consumul de droguri pentru a nu dăuna afacerilor sale.

„Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vicii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar.

Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes.

Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostu singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mee. O serie întreagă de jigniri”, a declarat vloggerul în podcastul realizat de Ilinca Vandici.

În schimb, el spunea că singura sa dependență e cea legată de sport.