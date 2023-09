Încă un polițist scapă de acuzațiile de consum de droguri

Drugtest care te face narcoman. Poliţistul bănuit de colegii din Vaslui că a consumat droguri a scăpat. Este al doilea caz de polițist prins drogat pe drumurile publice care scapă de acuzații în urma analizelor, deși aparatele cu care Poliția îi testează pe toți românii au indicat că aceștia sunt sub influența stupefiantelor.

Expertiza biologică a infirmat rezultatul aparatului drugtest

Este vorba de un poliţist din judeţul Argeş, angajat în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, testat pozitiv la două substanţe psihoactive cu ajutorul aparatului drugtest. Acesta nu ar fi consumat de fapt droguri. Conform rezultatelor venite în urma expertizării probelor biologice, anunță Agerpres.

„În completarea buletinului informativ de presă nr. 360, transmis de către IPJ Vaslui la data de 19 septembrie 2023, referitor la depistarea unui conducător de motocicletă. Acesta a fost testat cu aparatul drugtest pentru care a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanţe psihoactive. Precum şi cu privire la informaţiile vehiculate în spaţiul public („poliţist drogat pe motocicletă”).

Informăm că, în urma expertizării probelor biologice prelevate de la conducătorul din municipiul Piteşti, judeţul Argeş, Institutul de Medicină Legală Iaşi a concluzionat că acestea nu conţin substanţe psihoactive”, precizează un comunicat de presă transmis, vineri, de IPJ Vaslui.

Cum a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13.35, pe DN 15D. Poliţistul a fost oprit pe raza comunei Ştefan cel Mare. Poliţia locală desfăşura o acţiune pe linia depistării conducătorilor de autovehicule care conduc sub influenţa substanţelor psihoactive. Poliţiştii din Vaslui l-au verificat pe colegul lor, care conducea o motocicletă, înmatriculată provizoriu în municipiul Bucureşti.

„În urma testării cu aparatul drugtest, a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanţe psihoactive. Ulterior, conducătorul de motocicletă a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Urmează a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui”, au transmis la acel moment într-un comunicat de presă reprezentanţii IPJ Vaslui.