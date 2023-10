Dorian Popa, prins în chiloți și posibil drogat, la volanul unei mașini de lux

Dorian Popa a fost prins sub influența drogurilor, la volanul unui bolid de lux. Influencerul a fost oprit de poliție la un control de rutină pe raza localității Domnești. Iar la testarea cu aparatul drugtest s-a descoperit că a consumat canabis. Mai mult, Dorian Popa conducea în chiloți și halat, conform unor surse.

Poliția a anunțat că Dorian Popa a fost surprins, vineri seara, la volanul unui Lamborghini. El era îmbrăcat sumar și conform testului făcut cu aparatul drugtest ar fi consumat substanțe interzise. Testul efectuat de polițiști a ieșit pozitiv la canabis.

Conform sursei citate, cum testul făcut cu aparatul drugtest nu este probă la dosarul penal, Dorian Popa a fost condus la spital. Aici i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii situației de fapt. Polițiștii au mai precizat că i-au reținut permisul de conducere, cunoscutului influencer. El nu va mai avea voie să conducă un autovehicul, conform prevederilor legale. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, a mai anunțat Poliția.

Rămâne de văzut dacă acuzațiile de consum de droguri în cazul lui Dorian Popa se vor confirma sau, dimpotrivă, se vor evapora la Institutul de Medicină Legală, cum s-a întâmplat în cazurile polițiștilor prinși drogați la volan.

Culmea este că, în urmă cu câteva zile influencerul comenta vedetele care se droghează în showbiz. El se jura că nu este interesant de substanțe interzise și poza într-un tip original.

„Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vecii. Am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit. Și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar”, spunea Dorian Popa, în urmă cu câteva zile.