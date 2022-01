Sursă: Kirill Makarov | Dreamstime.com

Europa se cutremură din temelii! Rușii sunt gata de invazie? Au trimis rezervele de sânge la granița Ucrainei

Consolidarea militară a Rusiei lângă Ucraina este urmată de o nouă măsură luată de Moscova. Pungi de sânge împreună cu alte materiale medicale care ar permite tratarea victimelor au fost livrate în apropierea frontierei cu Ucraina, au declarat trei oficiali americani sub protecția anonimatului pentru Reuters. Între timp, oficialii din vârful Pentagonului au spus pentru New York Times că Rusia are peste 100.000 de soldați la frontieră, capabili de o invazie mult dincolo de teritoriul Ucrainei.