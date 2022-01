Undă de șoc la nivel planetar. Se schimbă Ordinea mondială? Superputerea Americii, testată în conflictul Ucraina-Rusia

Este o perioadă în care americanii își doresc ca armata lor să fie mai puțin angajată în străinătate. Dar NATO simte fierbințeala unui potențial conflict. Iar autocrațiile care stau cu ochi pe Rusia și China, devin din ce în ce mai îndrăznețe și se comportă ca niște aliați. Practic asistăm la Epoca Americii, o superputere care este testată în moduri noi pe tot globul.

Europa de Est

La exact 30 de ani de la căderea Uniunii Sovietice, Rusia face manevre pentru a pătrunde mai mult în Ucraina, una dintre fostele sale republici. O creștere post-sovietică a NATO este prada președintelui rus Vladimir Putin.

Administrația Biden a pus 8.500 de soldați americani în alertă intensă pentru desfășurarea în Europa de Est, ca un factor de descurajare pentru Rusia și o asigurare pentru țările NATO.

Europa de Vest

Influența americană are nevoie de susținere. Pentru a unifica țările NATO împotriva Rusiei, SUA joacă, de asemenea, rolul de broker energetic, căutând garanții de combustibil din Orientul Mijlociu și Asia pentru a reduce influența Rusiei ca furnizor de top de gaze naturale pentru Germania.

Asia

China testează autonomia Taiwanului, insula autonomă pe care o râvnește de mult timp, cu misiuni repetate ale forțelor aeriene în apropiere de Taiwan. Cea mai mare astfel de incursiune din acest an a avut loc a doua zi după ce SUA, împreună cu Japonia, au mutat o flotilă de nave în Marea Filipinelor, ca parte a unui exercițiu de antrenament. Între timp, închisă de lume, Coreea de Nord și-a intensificat testarea rachetelor.

Orientul Mijlociu

Bazele care găzduiesc trupe americane în Irak și Siria au fost atacate în acest an. Săptămâna aceasta, apărarea antirachetă americană Patriot s-a alăturat Emiratelor Arabe Unite pentru a intercepta rachetele trase de Houthis din Yemen care au vizat baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, care găzduiește trupe americane.

Și apoi este Iranul. După ce SUA, sub președintele de atunci, Donald Trump, au aruncat în aer acordul internațional menit să stopeze escaladarea nucleară a țării, Iranul ar putea să se apropie din ce în ce mai mult de armele nucleare.

Rolul american

Toate aceste situații sunt de ani de zile, dar întrebarea care apare este ce rol vor juca SUA în viitor. Confruntarea cu Ucraina sugerează că oponenții americani simt slăbiciune și văd o deschidere acum.

„Provocările la adresa autorităților americane vin într-un moment în care există o percepție larg răspândită în străinătate că Washingtonul nu este puterea care a fost în a doua jumătate a secolului al XX-lea”, scrie Stephen Collinson, CNN.

El adaugă: „În ciuda asigurărilor lui Biden că „America s-a întors”, retragerea haotică din Afganistan anul trecut a ridicat semne de întrebare cu privire la competența și angajamentul SUA. Adversarii SUA știu că americanii sunt epuizați după 20 de ani de război în străinătate, un factor care îi poate determina pe unii să calculeze şi că Washingtonul ar putea șovăi asupra obligațiilor sale strategice din motive politice”.

Factorul Putin

Putin este implicat direct sau indirect în majoritatea acestor probleme — din Ucraina până în Siria până în Asia. Nnimeni nu știe sigur ce urmărește Putin. Dar Fiona Hill, senior la Brookings Institution și fost expert în Rusia la Casa Albă, face un argument convingător în The New York Times, știe exact ce urmărește, cel puțin în ceea ce privește: Putin „dorește să evacueze Statele Unite din Europa”.

Jill Dougherty, un expert în Rusia și fost șef al biroului CNN Moscova, a fost de acord. „Vor o reluare a sfârșitului Războiului Rece ”, a spus ea marți la „New Day”.

Putin simte că puterea americană scade, afirmă Fiona Hill

El „crede că Statele Unite ale Americii se află în prezent în aceeași situație dificilă ca și Rusia după colapsul sovietic. Confruntarea cu Ucraina, scrie ea, trebuie să fie întâmpinată de puterea SUA, deoarece se va răsturna în întreaga lume.

Ea susține că, pe lângă contestarea NATO, agresiunea lui Putin în Ucraina ar amenința „întregul sistem ONU și ar pune în pericol aranjamentele care au garantat suveranitatea statelor membre începând cu cel de-al Doilea Război Mondial – asemănător cu invazia Irakului a Kuweitului în 1990”.

Occidentul nu este în întregime unit cu Rusia

Pentru toate mizele geopolitice, pârghia economică a lui Putin este cea care a încetinit unitatea europeană împotriva acțiunilor sale.

Ivana Kottasová scrie pentru CNN Business din Londra că conducta subacvatică de gaze naturale Nord Stream 2 din Rusia, ocolind Ucraina, a devenit o pană în criza geopolitică.

Germania a refuzat să înarmeze Ucraina ca și alte democrații occidentale. „Având în vedere că scopul Rusiei este de a împărți pe toată lumea, dacă încearcă să spargă unitatea în Uniunea Europeană și în NATO, această conductă a fost un as minunat”, a declarat Kristine Berzina, senior la German Marshall Fund of the United. State, scrie Zachary B. Wolf , CNN