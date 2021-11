Eurodeputat român, veste-șoc despre vaccin. Sănătatea oamenilor vs. un puhoi de bani. Care e adevărul?

Terheș, citând un articol din Reuters acuză că Pfizer nu e preocupat de eradicarea acestei infecții, ci de cum sa facă profituri din boostere

„În spatele acestei manii globale cu vaccinarea anti-Covid e de fapt vorba de foarte mulți bani”

„Pfizer estimează ca in 2021, 2022 vânzările din vaccinuri vor fi de peste $65 miliarde, depășind proiecțiile specialiștilor

Cand am spus ca in spatele acestei manii globale cu vaccinarea anti-Covid e de fapt vorba de bani, DE FOARTE MULTI BANI, parerologi si pretinsi jurnalisti au spus ca e conspiratie.

Cititi acest articol pentru a vedea despre ce sume se vehiculeaza doar in privinta Pfizer. Toate aceste sume sunt platite de state pe baza unor contracte care nu sunt publice in integralitate, astfel ca oamenii nu stiu ce e in ele. Vi se pare corect acest lucru?

Ce mai spune articolul:

– Pfizer se asteapta la semnarea mai multor contracte cu state, ceea ce le va creste profitul si mai mult.

– CEO Pfizer, Albert Bourla, zice ca „e preocupat ca tarile cu PIB mic si mediu nu-si plaseaza cererile de vaccin suficient de devreme, astfel ca ar putea ramane din nou in spatele statelor dezvoltate”.

„Sa fie clar, aceste tari trebuie sa depuna cererile pentru vaccin. Punct!”, a spus Bourla.

– Pfizer se asteapta ca piata de vaccinuri anti-Covid sa fie una „durabila, care sa continue sa produca vanzari si in anii ce urmeaza”.

– „Atata timp cat guvernele cred ca trebuie sa mearga inainte cu vaccinarea in masa, [vavcinuri] pe care le cumpara si le distribuie, noi le vom sprijini”, a spus Bourla.

– Pfizer se pregateste de un studiu privind a patra doza de vaccin, „care ar putea genera tipul de data care sa sustina vaccinarea anuala”, arata articolul.

Concluzie:

1. Se vede ca Pfizer nu e preocupat de eradicarea acestei infectii, ci de cum sa faca profituri din boostere.

2. Punctajele din articol si mesajele date de seful Pfizer le gasiti repetate si de politicieni, parerologi si pretinsi jurnalisti romani. O fi de la telepatie?

3. Care v-ati vaccinat „ca sa scapam de pandemie”, teapa!, seful Pfizer zice ca nu scapam degraba, din moment ce piata de vaccinuri e una „durabila”.

4. E o problema ca o firma privata face profit? De principiu, nu. Problema e cand acest profit se face in urma unor contracte nepublice cu guverne, care incalca drepturi fundamentale pentru a-i constrange pe oameni sa se injecteze cu produsele medicale ale acelor firme private.

https://news.trust.org/item/20211102143709-pv19x”, a scris pe pagina sa de Facebook, Cristian Terheș.