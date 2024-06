Sport Euro 2024. Jucătorii naționalei României au început fiesta, după calificarea în optimi







Florin NițăRomânia s-a calificat pe primul loc în optimile de la Euro 2024, după meciul terminat le egalitate cu Slovacia. După o partidă tensionată care a captivat toți românii, jucătorii naționalei și-au manifestat bucuria că au reușit să îndeplinească obiectivul de a ieși din grupe.

Jucătorii echipei naționale a României au transmis că de acum încolo vor trage și mai mult, iar ceea ce au dat pe teren a fost doar începutul.

Euro 2024. Jucătorii naționalei, pe culmile fericirii după calificarea în optimile de finală

Ianis Hagi a declarat imediat după meci că echipa sa și-a îndeplinit primul obiectiv, ieșind din grupe și câștigând grupa. De asemenea, ei aveau obiectivul să scoată lumea în stradă, să-i facă mândri, lucru pe care l-au și reușit.

„Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu. Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate.

Antrenorii şi mentorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou”, a transmis Ianis Hagi.

La rândul său, Răzvan Marin, cel care a și marcat golul succesului, a transmis că el și colegii săi sunt foarte fericiți. Pe această cale, a promis că în optimile de la Euro 2024 vor juca la un cu totul alt nivel.

„Ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem fericiţi că am făcut milioane de români fericiţi. Am dominat peste tot unde am fost, mai ales în tribune”, a spus mijlocașul.

Rațiu a dedicat victoria din această seară suporterilor

Și Andrei Rațiu s-a arătat bucuros de succesul echipei naționale, menționând că înainte de partidă aveau un singur obiectiv, acela de a trece mai departe.

Mai mult, acesta a menționat că această calificare în optimile de la Euro 2024 li se datorează și suporterilor români, care s-au aflat în număr extrem de mare pe stadion.

„Dinaintea meciului ştiam că trebuie să luptăm cu orice şi oricne, nu ne-a interesat că ploua, că adversarii erau duri şi că terenul a fost prost. Suntem împreună, calficarea e şi a lor (n.r – a suporterilor) şi o să tragem cât mai tare ca să fie doar începutul”, a spus Raţiu la Pro Arena.

Și portarul Florin Niță s-a arătat uimit de suporterul fanilor români, menționând că sunt minunați.

„Sunt foarte fericit că am muncit împeună. Ne-am făcut treaba. Mă bucur că fac parte din această echipă. Împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit. Fanii s-au ridicat la cele mai mari înăllţimi. Le mulţumesc pentru tot efortul”, a spus portarul echipei naționale de la Euro 2024.