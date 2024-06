Sport Euro 2024. Edi Iordănescu, mesaj din Germania: Suntem gata de luptă!







Edi Iordănescu este optimist înainte de debutul României la EURO 2024. Selecționerul se află deja alături de lotul țării noastre în Germania. Luni, 17 iunie, România va juca primul meci împotriva Ungariei.

Edi Iordănescu, mesaj înainte de debutul României la EURO 2024

Selecționerul Edward Iordănescu a transmis un mesaj înaintea debutului României la Euro 2024. El a declarat că misiunea jucătorilor este să aducă bucurie în inimile românilor și a asigurat că echipa este pregătită pentru competiție.

„În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtăşesc entuziasmul şi determinarea echipei noastre. Ştim că fiecare dintre voi trăieşte cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoţie.

Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune şi sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă şi responsabilitate, pentru a obţine maximum din această experienţă extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuşi să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!

Sunt mândru de munca şi dăruirea băieţilor noştri. Au dat totul în preliminarii şi în pregătirea turneului final şi sunt sigur că vor da totul şi în meciuri.

Întăriţi de gândurile bune ale românilor de acasă şi din întreaga lume, suntem o singură inimă! Şi batem pentru România!

EDWARD IORDĂNESCU, Selecţionerul Echipei Naţionale de Fotbal a României", se arată în mesajul selecţionerului.

Meciurile României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: ROMÂNIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen) 22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMÂNIA (Rhein Energie, Koln) 26 iunie, ora 19:00: Slovacia – ROMÂNIA (Waldstadion, Frankfurt)

Cine face parte din lotul României la EURO 2024

Lotul României este compus astfel:

PORTARI: Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu Moldovan (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Răzvan Sava (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile Mogoș (CFR Cluj, 5/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan Racovițan (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 26/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 34/2)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae Stanciu (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian Șut (FCSB, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 16/0), Constantin Grameni (Farul Constanța, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 22/7), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 19/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel Coman (FCSB, 13/1)

ATACANȚI: Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 9/2), George Pușcaș (Bari | Italia, 41/11), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 1/0)

Echipa națională a României joacă împotriva Ucrainei

Primul meci al României de la Euro 2024 va avea loc împotriva Ucrainei la 17 iunie, la München, începând cu ora 16.00.

În Germania, echipa națională va fi găzduită la Hotelul Melchior Park, un resort de patru stele, care va fi destinat exclusiv delegației României. Toți membrii echipei vor fi cazați în camere single.

Hotelul are trei etaje și oferă facilități precum un centru SPA, piscină încălzită, saună, bazin cu apă rece, sală de fitness și a fost inaugurat în 2017, potrivit News.ro.