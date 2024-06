Euro 2024. Bărbat înarmat cu un topor, împușcat după ce ar fi încercat să atace suporterii olandezi

Un individ înarmat cu un topor a fost rănit grav de polițiștii din Hamburg după ce ar fi încercat să atace suporterii echipei Olandei înaintea meciului cu Polonia din cadrul Euro 2024.

Când polițiștii s-au apropiat de el, acesta a început să-i amenințe și pe ei cu toporul, moment în care s-au folosit gazele lacrimogene, iar apoi a fost împușcat. În urma incidentului a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor, incidentul s-a produs în apropierea unei zone destinată suporterilor echipei naționale de fotbal a Olandei.

Meciul dintre Olanda și Polonia în cadrul turneului Euro 2024 are loc duminică, în Hamburg.

Poliția nu a confirmat încă identitatea bărbatului și autoritățile nu au făcut nicio declarație privind posibilele motive ale incidentului, însă se crede că atacul nu ar avea legătură cu partida de fotbal de la Euro 2024.

Rory Smith, corespondentul principal al New York Times pentru fotbal în Hamburg, a indicat că incidentul s-a petrecut pe Reeperbahn, o stradă cunoscută pentru viața de noapte din oraș, la mică distanță de zona unde se aflau suporterii olandezi.

La rândul lui, Gary Rose, jurnalistul BBC Sport, prezent în Hamburg, a menționat că organizarea pentru meciul dintre Polonia și Olanda se desfășoară conform planului stabilit.

Arena este situată la aproximativ opt kilometri distanță de centrul orașului, locul unde a avut loc incidentul. Aproximativ 30.000 de suporteri olandezi sunt prezenți în oraș, alături, cel mai probabil, de un număr similar de suporteri polonezi.

Atacul de la Euro 2024 ar fi avut loc în jurul orei 12.30. Cu toate acestea, fanii olandezi nu au părut perturbați de acest incident, cei mai mulți dintre ei continuând să cânte și să danseze înaintea meciului.

The Beautiful Game! 🇳🇱

An incredible effort from the Netherlands fans in Hamburg 🙌 #BBCEuros #Euro2024 #POLNED pic.twitter.com/XR68WGfevW

— BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2024