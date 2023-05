Eugenia Șerban vrea să fie în formă maximă în costum de baie. Ce dietă ține actrița pentru o apariție perfectă pe plajă

Este de remarcat că Eugenia Șerban este în formă maximă, având în vedere că a învins cancerul acum patru ani. Actrița se prezintă impecabil la vârsta sa de 53 de ani, dar își dorește să scape de 4-5 kilograme, pe care le-a pus în timpul sărbătorilor de Paște, când a petrecut alături de toată familia sa.

Eugenia Șerban ține dietă pentru o apariție perfectă pe plajă

Eugenia Șerban se pregătește pentru o vacanță de cinci zile în Grecia, începând cu data de 5 mai, și dorește să se simtă și să arate cât mai bine în costumul de baie. Pentru a-și atinge acest obiectiv, actrița a eliminat cartofii din alimentația sa și încearcă să mănânce combinații cu puține calorii pentru a pierde în greutate.

„M-am îngrășat, vreo 4-5 kilograme așa, dar sunt suficiente, se văd și se simt. Trebuie să slăbesc, încerc să țin dietă. Mănânc grătar, proteina animală e bună oricum, dar cu salată, nu cu cartof. Plec în Grecia pe 5 mai. Am niște prieteni care o să rupă turta fetiței. Ne-am strâns un grup de prieteni și plecăm toți, în gașcă să ne distrăm.

Am profitat de cinci zile de vacanță. Merg și la plajă, de aceea mă și chinui să slăbesc, ca să arăt bine în costumul de baie”, a povestit Eugenia Șerban.

Actrița a reușit să învingă două forme de cancer

În anul 2019, Eugenia Șerban a trecut prin momente dificile din viața sa, aflând că suferă de două forme de cancer: unul ginecologic și altul la sân. Cu toate acestea, după un drum lung și greu, actrița a reușit să învingă boala și să se vindece.

Ea a mărturisit că încă urmează tratamentele pe care le are, iar în această perioadă încearcă să mănânce cât de sănătos poate pentru a fi în formă. Mai mult, a apelat și la diverse trucuri pentru a se simți și mai frumoasă.

„Acum sunt OK! Mă simt bine. Urmez în continuare tratamentele pe care le am de făcut, mi-am pus gene, mi-am făcut părul albastru, acum e simplu să mă spăl pe cap, pentru că este scurt, mănânc foarte multe fructe pentru că e vară, cireșe, pepene roșu, piersici, caise, mere și mă întrețin.

Fac tratamente corporale, nu am celulită, dar fac pentru tonus, pentru fermitatea pielii, pentru a mă menține în formă, radiofrecvență. Am apelat și la botox acolo unde am simțit că este nevoie. Am început să îmi reiau viața”, a spus actrița pentru click.ro.